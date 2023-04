Genova. Tempi più celeri per il doppio impianto a fune che collegherà l’aeroporto di Genova al parco tecnologico degli Erzelli passando per la nuova stazione ferroviaria in via di realizzazione. Come accaduto anche per la funivia di forte Begato, la Regione ha decretato di non assoggettare il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (Via).

Ma per realizzare l’opera manca ancora il finanziamento da oltre 130 milioni di euro che il Comune ha chiesto al ministero delle Infrastrutture: “Stiamo ancora aspettando, tra dieci giorni avrò un incontro a Roma su questo tema. Probabilmente si voleva attendere il via libera definitivo al trasferimento della facoltà di ingegneria”, conferma l’assessore alla Mobilità Matteo Campora a margine del Consiglio comunale.

È invece partito il cantiere per realizzare in via Siffredi la fermata dei treni locali, intermedia tra Sestri Ponente e Cornigliano (che verrà spostata in via San Giovanni d’Acri), che sarà collegata all’impianto attraverso una passerella. La data di fine lavori, inizialmente fissata alla fine del 2024, è stata spostata a maggio 2025. I lavori, appaltati da Rfi al raggruppamento di imprese Imaf-Veneta 21, cubano circa 20 milioni di euro nell’ambito di un finanziamento complessivo da 47 milioni. L’avvio delle operazioni è slittato di qualche mese insieme alla consegna delle aree da parte dell’Autorità portuale dopo il varo dell’impalcato su via Siffredi.

Fermo restando che senza la funicolare la stazione ferroviaria rimarrebbe sostanzialmente inutile, l’obiettivo di Tursi resta quello di avere il collegamento pronto quando saranno realizzati la nuova scuola politecnica dell’Università sia l’ospedale del Ponente, progetto bandiera del Pnrr per la Liguria (e quindi con scadenza 2026, salvo cambiamenti). L’assessore Campora si aspettava di trovare le risorse nell’ultima legge di bilancio, ma così non è stato. Lo studio di fattibilità realizzato dallo studio Eggs Group prevede circa due anni di lavori dall’apertura del cantiere, ma già nel giro di un anno potrebbe essere già pronto il primo troncone, cioè il people mover tra la ferrovia e l’aeroporto.

In ogni caso il via libera arrivato dagli uffici della Regione dovrebbe accorciare l’iter di qualche mese. Il documento rileva che il progetto “non incide su aspetti ambientali e non prefigura impatti negativi e significativi sull’ambiente, purché venga rispettata la condizione ambientale”. E cioè, in fase pre-autorizzativa, il rispetto delle norme di attuazione dei piani di bacino, e in fase realizzativa la conformità alle norme previste per la gestione dei cantieri di grandi dimensioni.

L’impianto

Il sistema sarà suddiviso in due tronconi: sulla tratta aeroporto-ferrovia un solo veicolo gommato tipo people mover con una capienza di 80 persone e una capacità di trasporto pari a 1.100 passeggeri all’ora, mentre per il segmento in salita ferrovia-Erzelli si utilizzeranno due veicoli da 300 passeggeri ciascuno in direzioni opposte per una capacità di 4.500 passeggeri all’ora.

Per il primo tratto via di corsa sarà su un viadotto sopraelevato e passerà sopra il parcheggio, con una stazione terminale allo stesso livello del piano arrivi del terminal a circa 11 metri da terra. Durata del viaggio: 1 minuto e 40 secondi per percorrere 530 metri a poco meno di 30 km/h.

La funicolare che raggiungerà gli Erzelli sarà più complessa dal punto di vista tecnico, con due treni in marcia contemporanea. Lo snodo sarà sempre la stazione intermedia collegata alla ferrovia: da qui si salirà per 96 metri di dislivello, più di un chilometro di lunghezza lineare, ma comunque per un tempo molto breve: 2 minuti e 40 per giungere in cima alla collina.

La maggiore complessità deriva soprattutto dalla decisione di procedere in sotterranea dalla zona di scambio delle vetture fino alla stazione di monte per non interferire con le nuove costruzioni in programma nel parco tecnologico. Ma c’è anche un altro vantaggio: la funicolare non correrebbe il rischio di fermarsi in caso di condizioni meteorologiche avverse (vento forte). La via di corsa sarà affiancata da una scalinata di servizio utilizzabile in caso di evacuazione e tutta la galleria sarà dotata di illuminazione interna. Tutte le vetture, inoltre, saranno climatizzate e dotate di ogni comfort.

La stazione intermedia, quella che dovrà unire il people mover all’impianto di risalita, avrà al suo interno un dislivello di circa 11 metri: il superamento verrà garantito dalla presenza di quattro scale mobili. La stazione di Erzelli, invece, sarà sotterranea a una quota di 115 metri sul livello del mare, circa 5 metri sotto il terreno. Anche qui scale mobili e ascensori assicureranno un agevole collegamento con la superficie, nei pressi del parco del Great Campus.