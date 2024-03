Erzelli, il colosso WeBuild in campo per costruire il nuovo ospedale: “Sarà pronto nel 2029”

Genova. Potrebbe essere WeBuild, il colosso delle costruzioni guidato da Pietro Salini già attivo in numerosi cantieri in Liguria, a costruire il nuovo ospedale nel parco scientifico tecnologico di Erzelli con annesso centro nazionale di ricerca in medicina computazionale. Ad annunciare ufficialmente che esiste un’intesa pronta a decollare è Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Genova High Tech, a margine del convegno Il progetto di rigenerazione urbana agli Erzelli organizzato oggi sulla collina del Ponente genovese: “Noi abbiamo per mesi ragionato con WeBuild e WeBuild proprio nei giorni scorsi ha rotto gli indugi e ha manifestato a Regione Liguria la volontà di presentare una proposta di partenariato pubblico-privato per la realizzazione dell’ospedale“.

A settembre Ght aveva inviato alla Regione una lettera di intenti per spingere su quello che fino a poco tempo fa sembrava un piano B, quello dei finanziamenti privati in cambio di una concessione per la manutenzione e il facility management della struttura, stesso modello adottato per il nuovo Gaslini. Sul piatto, infatti, c’erano già 405 milioni di euro di fondi pubblici, in parte garantiti dal Pnrr, che lo comprendeva come “progetto bandiera”, ma in maggioranza (280 milioni) concessi da Inail. Il quadro era stato definito da un protocollo d’intesa tra il ministero per gli Affari regionali e le autonomie, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e della ricerca e la Regione stessa. Il presidente Giovanni Toti aveva anche annunciato ulteriori 120 milioni garantiti dallo Stato. I tempi però non sarebbero rapidi, soprattutto quelli per l’erogazione del finanziamento immobiliare da parte di Inail.

A questo punto, però, cambia tutto: “Significa un investimento totalmente privato e una gestione che nel nostro caso sarà interamente pubblica – assicura Bonomi -. Dobbiamo uscire un po’ dagli ideologismi e comprendere che, se non c’è questa forte cooperazione tra pubblico e privato, piani di rigenerazione urbana di queste dimensioni non riescono ad essere attuati. D’altra parte un investimento pubblico, non necessariamente prevalente, è la necessaria e naturale leva di attrazione di altri investimenti privati”. E i fondi pubblici? “Sono alternativi rispetto all’investimento privato. Sarà Regione Liguria a dover decidere le sorti”.

Questi sono dunque i passaggi. La proposta di partenariato pubblico-privato si comporrà di un progetto di fattibilità tecnico-economica (equivalente a un progetto definitivo, secondo il nuovo codice degli appalti) e un piano economico-finanziario in cui si potrà quantificare esattamente l’investimento di WeBuild, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni di euro. “Ora ci vorranno quattro mesi di lavoro intenso perché WeBuild possa presentare la proposta alla Regione”, spiega Bonomi.

A quel punto la palla passerà alla Regione Liguria che dovrà valutare la proposta, dichiararla di pubblico interesse e aprire una gara per la concessione delle aree, la costruzione e la gestione tecnica dell’ospedale, procedura in cui altri soggetti potranno presentare progetti migliorativi. “Credo che tutto questo percorso possa essere completato entro il 2025, forse anche entro il primo semestre se corriamo. Poi ci vorranno circa tre anni e mezzo di lavori, ma è un’indicazione a spanne”. Quindi ospedale pronto nel 2029, se tutto filerà liscio. “Tenete presente – aggiunge il presidente di Ght – che, se dovessi comparare questa procedura con la procedura che prevede l’uso solo di risorse pubbliche, avremmo tempi molto più lunghi”.

“Per ora c’è solo una lettera di intenti in cui Ght ci dice di voler proporre alla Regione un partenariato pubblico-privato per la realizzazione del polo ospedaliero di Erzelli – chiarisce il presidente ligure Giovanni Toti -. Noi abbiamo preparato un preliminare di progettazione che vale 600-800 milioni a seconda di come sarà realizzato (comprensivo anche dei laboratori dell’Università, ndr). Il partenariato prevede un canone d’uso, un pezzo può essere a carico della Regione, un pezzo può essere a carico di alcuni privati che partecipano già oggi al tavolo di definizione dei progetti di ricerca coordinato dal professor Uccelli. Nel momento in cui avremo il progetto di partenariato (immagino intorno all’estate, perché serve uno studio di fattibilità tecnico-economica e poi scattano tutti i meccanismi di tutela per chi ha finanziato il progetto), secondo me entro fine estate avremo un quadro economico dei conti, che però non si potranno distanziare molto dai preliminari di progettazione”.

Secondo le previsioni della Regione, il nuovo ospedale avrà 572 posti letto, di cui 430 per acuti e 128 di riabilitazione con impiego di ausili robotici. A questi si aggiunge la componente scientifica con il centro di ricerca traslazionale, i centri servizi, il centro per la validazione e produzione di terapie avanzate, oltre all’officina di sperimentazione prototipi e sviluppo modelli computazionali e tecnologici. Ci saranno almeno 83mila metri quadrati per la parte ospedaliera, circa 16mila metri quadrati per l’area di ricerca e circa 4mila metri quadrati per l’officina di sperimentazione prototipi e sviluppo dei modelli computazionali e tecnologici, per un totale di 103mila metri quadrati.

Il nuovo ospedale ricadrà probabilmente sotto la gestione del policlinico San Martino, “anche considerato che la connotazione di Ircss ce l’hanno San Martino e Gaslini, quindi sarà molto improbabile averne un altro nella stessa città – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Si dovrà tenere conto del fatto che a Ponente ci sono altri ospedali, il ridisegno della rete andrà tenuto in conto. Sarà il punto di riferimento per quest’area geografica”. In passato si era parlato di un’integrazione funzionale col Villa Scassi, ma al momento l’assessore non si sbilancia: “Oggi è prematuro dire cosa farà il Villa Scassi in futuro”.

Ma perché scegliere il partneriato se esiste già una consistente dotazione pubblica? A rispondere è il presidente Toti: “Il partenariato è una via che prediligo, salvo verifiche di convenienza che dovremo fare, per due ragioni. La prima: il partenariato ci consente di andare a un progetto integrato, cosa che Inail non consente di fare. Quindi, nel momento in cui incarichiamo l’azienda di fare il progetto, l’azienda stessa elabora l’esecutivo, lo fa validare, costruisce l’ospedale, te lo dà chiavi in mano e lo gestisce per i 25 anni successivi accollandosi rischi e costi dell’opera“.

Ma c’è un altro aspetto, legato al mosaico complessivo della sanità regionale. Inail, come stabilito da un Dpcm del 2022, non finanzierebbe solo Erzelli ma anche il nuovo ospedale di Taggia e la riqualificazione del Santa Corona di Pietra Ligure. “Il Santa Corona si prevedeva costasse 400 milioni, io credo non ne costerà meno di 600 – spiega Toti – e l’ospedale di Taggia costa certamente più del preventivo”. Nella partita però rientra anche il nuovo Galliera: “Oggi è previsto il closing finanziario del progetto con un prestito della Bei contratto 4-5 anni fa con tassi di interesse che oggi non sono più coerenti, mentre il tasso di Inail è più conveniente”. Ecco spiegato il vantaggio di far entrare i privati nell’operazione Erzelli: “Se noi liberassimo quei 500 milioni andando sul partenariato, potremmo riqualificare Taggia, Santa Corona e Galliera in modo più coerente per il sistema sanitario regionale senza per questo dover utilizzare risorse aggiuntive del governo o risorse aggiuntive della Regione. Tutto quello che vi sto dicendo previa verifica di fattibilità e convenienza, cosa che sarà compiuta entro fine anno”, dice il governatore.

I fondi del Pnrr per il “progetto bandiera”, pari a 65 milioni di euro, sono invece un capitolo a parte: “Quelli sono già in corso di assegnazione e di spesa, rientrano nel progetto di ricerca, chiunque fisicamente costruirà i muri – spiega ancora Toti -. Paradossalmente avranno inizio e fine anche se non si costruirà l’ospedale. Il Pnrr non finanzia ospedali che non siano ospedali di comunità. Con quella parte si comprano capacità di calcolo, laboratori, fibre ottiche, strumenti di ricerca che fanno già parte del sistema Università-Cnr-Regione tramite l’Irccs San Martino, che poi fisicamente si sposteranno o resteranno allocati altrove, ma che rientrano nel progetto scientifico dell’ospedale computazionale di Erzelli. Ma non c’entra nulla la realizzazione fisica dell’infrastruttura col progetto di ricerca. Da un punto di vista ideale sono collegati perché immaginiamo che qua ci saranno la Scuola politecnica, i laboratori, il centro congressi, l’ospedale che cura le malattie e fa data entry per tutte le elaborazioni”.