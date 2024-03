“Invertire la rotta per evitare la guerra”, il convegno a palazzo Tursi

Genova. A distanza di quasi un anno dall’8 maggio 2023, quando il Comune di Genova ospitò il convegno “Genova città della Pace”, il gruppo consiliare Uniti per la Costituzione organizza nella giornata di lunedì 18 marzo 2024, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a partire dalle ore 17, un convegno dedicato al tema della pace quale soluzione da perseguire nell’ambito della attuale scena geopolitica, che vede un crescente aumento del rischio di estensione bellica.

A fronte del sempre maggiore coinvolgimento dei paesi aderenti alla Nato nel conflitto tra Russia e Ucraina e della missione militare nel Mar Rosso a cui l’Italia sta partecipando con ruoli di rilievo, l’incontro si pone l’obiettivo di interrogarsi e confrontarsi sugli strumenti a disposizione per evitare la catastrofe globale che si sta profilando, in cui la guerra viene sdoganata quale unico metodo di risoluzione delle controversie attraverso una massiccia propaganda bellica ad opera dei mass-media, con la conseguente corsa agli armamenti.

Il volantino dell'evento

Interverranno:

– Davide Rossi, Direttore Centro Studi “Anna Seghers”

– Mario Sommariva, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale,

– Roberto Pecchioli, esperto di geopolitica, scrittore

– Elena Basile, ex Ambasciatrice, scrittrice

– on. Nicola Morra, docente, già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia

– Alberto Bradanini, già Diplomatico, già Ambasciatore a Pechino e Teheran

– Agata Iacono, giornalista

– on. Mattia Crucioli, ex Senatore e capogruppo Uniti per la Costituzione

Modererà il dibattito Sara Tagliente, giornalista Telegenova.

L’occasione sarà inoltre utile per domandarsi, a distanza di un anno, se Genova possa ancora dirsi “città di pace” e per discutere il ruolo del Comune di Genova, alla luce dello Statuto che impone all’ente di agire per la promozione di pace e disarmo, nell’ambito di una auspicata soluzione diplomatica dei conflitti in corso.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi artistici di Luca Bertoncini (Poeta di strada) e Sara Nastos (Maestra di canto e Arti Sceniche).