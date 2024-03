Aggiornamento ore 10.30 – “Intorno alle 12 faremo un sopralluogo sull’area della frana insieme ai tecnici per verificare sul posto la situazione e valutare le prossime mosse per riaprire la strada, in sicurezza, il prima possibile – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – nel frattempo rimarremo in costante contatto con il sindaco di Bargagli per monitorare la situazione, con la Protezione civile regionale pronta ad intervenire a supporto della popolazione in caso di necessità”.

Aggiornamento ore 10.05 – La polizia locale segnala che il traffico è stato ripristinato nel comune di Davagna (via Cavassolo) ma interdetto a mezzi pesanti.

Aggiornamento ore 9.30 – I vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere i detriti sulla SS45. Nel frattempo vengono segnalate criticità per la viabilità alternativa, vale a dire il passaggio per Davagna (Sp 14), dove un bilico si è incastrato a scendere

Aggiornamento ore 9.oo: “Era annunciato, è da tempo che dal versante cadono pietre, ma nessuno ha fatto nulla”. Questo il commento di uno dei residenti della zona, raggiunto al telefono, che ricorda come quel tratto di strada da tempo è soggetto a piccolo crolli in occasioni di piogge e maltempo.

Aggiornamento ore 8.20: Come viene segnalato dagli stessi residenti, la frana si è mossa da sopra la strada provinciale che collega la vallata con i paesi di Viganego, Cisiano e Terrusso, che sono al momento completamente isolati dal punto di vista viario. A pagarne le conseguenze circa 400 residenti della zona.

Frana sulla SS 45 a Bargagli

Genova. Una grossa frana si è staccata dal versante per cadere sopra la strada statale 45 ad altezza della Presa di Bargagli, in Val Bisagno, di fatto interrompendone la viabilità. L’episodio è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina: sul posto immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito verificato che sotto le pietre e il fango non ci fosse nessuno.

Al momento la strada è chiusa e la circolazione interrotta: la frana è nei pressi del bivio per Viganego e l’unica alternativa per il passaggio in valle è utilizzare il bivio per Davagna, passando per Cavassolo.

Ma il maltempo continua a flagellare la Liguria e le sue strade: un nuovo distacco si è verificato sull’Aurelia ad altezza Capo Noli, dove la strada è stata nuovamente chiusa in via precauzionale

