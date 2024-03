Frana di Bargagli, Pasqua in isolamento per 400 persone. Sospesa l’attività scolastica

Bargagli. Resta critica la situazione a Bargagli a causa della frana che venerdì si è abbattuta lungo la Statale 45 e su via Carbone, strada comunale, subito dopo località La Presa. E la pioggia che continua a cadere contribuisce a complicare la situazione, impregnando sempre di più un terreno già saturo e mettendolo a rischio ulteriori smottamenti.

Sono circa 400 le persone isolate, quelle residenti nelle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso. Il sopralluogo dei vigili del fuoco ha confermato che il fronte franoso è ancora attivo, e in zona è stato vietato non solo il passaggio veicolare (la statale è stata chiusa da Anas) ma anche il passaggio pedonale.

La frana ostruisce completamente la carreggiata di via Carbone (la strada comunale 17 della val Lentro) e la sottostante Statale 45, e l’unica via di accesso alle frazioni è attraverso la strada pedonale che inizia al civico 40 di via dei Partigiani e arriva all’imbocco di via Carboni, una sorta di mulattiera particolarmente impervia e scoscesa da percorrere con la massima attenzione. Non è ancora chiaro quando la strada potrà riaprire, neppure parzialmente. Sarà necessario prima mettere in sicurezza il fronte e poi procedere con la rimozione di fango e detriti, ma sinché la pioggia continua a cadere le operazioni vengono congelate.

Il Comune ha sospeso l’attività didattica per il 3, 4 e 5 aprile per tutti gli studenti residenti nelle frazioni, mentre il vicesindaco Giulio Anfosso, residente proprio a Terrusso, si occuperà del coordinamento dei soccorsi e dell’assistenza a persone che ne hanno necessità. Ha inoltre messo a disposizione i volontari della Protezione Civile per chi avesse bisogno di farmaci o beni di prima necessità, ed è possibile contattarli al numero 335253174 della Protezione civile locale.

Amt ha invece riprogrammato il servizio: la linea 725 effettua servizio sul percorso Torriglia – Bargagli con coincidenza località Sottocolle con la linea 726 e con il normale orario programmato, e nelle giornate di Pasqua e Pasquetta la linea 725 effettuerà un servizio.

Le corse in partenza da Torriglia e dirette a Bargagli così come per il ritorno hanno coincidenza con la linea 726 Genova via Davagna per chi volesse scendere a Genova con il mezzo pubblico. In località La Presa è stato istituito un servizio navetta per raggiungere Prato con corse ogni ora e coincidenza con la navetta per Cisiano che collega Terrusso e Viganego. Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta la navetta Cisiano – Viganego effettuerà un servizio dedicato con le seguenti partenze 07.30-09.30-11.30-14.30-16.30-18.30.