“Donne Domani”, il convegno con l’eccellenze femminili di Genova Domani

Genova. Martedì 26 marzo alle ore 17:00 presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si svolgerà l’evento ‘Donne Domani‘ evento organizzato dall’associazione Genova Domani.

La Presidente Barbara Grasso, dopo i saluti istituzionali dell’Assessore regionale Simona Ferro in rappresentanza della Regione Liguria, degli Assessori Lorenza Rosso e Francesca Corso in rappresentanza del Comune di Genova e Laura Repetto della Città Metropolitana di Genova, introdurrà quattro eccellenze femminili che hanno saputo raggiungere ruoli apicali nei rispettivi ambiti professionali, la Dott.ssa Maria Teresa Bonavia già Presidente della Corte d’Appello di Genova, la Prof.ssa Paola Girdinio già Preside della Facoltà di Ingegneria di Genova, la Dott.ssa. Nicola Gerber Maramotti, Max Mara Consumer Channels Director, l’ing. Giulia Napolitano, business Developer Enterprise & Public Administrator in Cellnex Italia SpA.

Questo evento ha l’obbiettivo di mettere al centro, come già anticipato sopra, l’eccellenza femminele. Infatti, le relatrici appartengono a quattro periodi diversi, ambiti diversi, realtà diverse con background differenti, che le quali si racconteranno in una cornice di dialogo ma soprattutto di confronto, ponendo al centro l’essenzialità della partecipazione femminile durante tutto il percorso della propria storia mettendo la propria conoscenza a disposizione delle nuove generazioni nell’intraprendere strade complesse senza scoraggiarsi.

Il commento della Presidente Barbara Grasso ‘Questo evento vuole valorizzare le grandi risorse, nel caso di specie al femminile, che abbiamo a disposizione e far sì che le nuove generazioni possano trovare rassicurazione in loro ed immedesimarsi in modelli positivi e di successo. Questo primo evento è tutto al femminile perché volevamo festeggiare con un sorriso il mese della donna. Sono in cantiere molti altri eventi rivolti alla nostra città su diversi temi.’ conclude la Presidente Grasso.

Evento libero è gratuito fino ad esaurimento posti, è possibile prenotarsi online sulla piattaforma: https://donnedomani.eventbrite.com Per la rilevanza dell’evento il Comune di Genova ha deciso di concedere il patrocinio.

