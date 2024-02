Genoa-Atalanta LIVE (1-2). Lunghissimo check del var: annullato il terzo gol di Scalvini

Genova.

82′ Nel Genoa entra Messias per Sabelli

82′ Gol annullato per fuorigioco

77′ C’è un lunghissimo check del var per un possibile fuorigioco

76′ Terzo gol dell’Atalanta: Martinez compie un miracolo su colpo di testa di Ruggeri, la difesa non libera, arriva Pasalic e Martinez è ancora pronto alla respinta. Non può nulla però sulla ribattuta di Scalvini

73′ Sfortunato Sabelli nel rimpallo sul cross: palla sul fondo e rimessa dal fondo per l’Atalanta

63′ Nel Genoa escono Strootman per Martin e Badelj per Ekuban. Gilardino sposta Frendrup al centro e Malinovskyi in regia

60′ Occasionissima Atalanta: errore del Genoa con l’Atalanta che riparte 3 contro 2, Martinez ipnotizza Pasalic a tu per tu e respinge il sinistro destinato a rete

58′ Miranchuk si accentra e dal limite prova a impegnare Martinez

57′ Nell’Atalanta escono Holm, Scamacca e De Ketelaere per Zappacosta, Miranchuk e Touré

55′ Rete di Koopmeiners su calcio piazzato: il giocatore indovina una traiettoria praticamente impossibile da raggiungere per Martinez, forse reo di aver messo solo 4 uomini in barriera

53′ Ammonito Bani per un fallo che porta l’Atalanta a battere un calcio piazzato pericoloso vicino alla lunetta

51′ Pareggio del Genoa! Malinovskyi triangola con Badelj e stavolta indovina il sinistro infilando Carnesecchi sul suo palo dove non può arrivare

50′ Sul corner la palla arriva a Frendrup che dalla distanza prova un destro che dà l’illusione del gol, in realtà la plall

49′ Occasione Genoa! Paratona di Carnesecchi che devia in corner un sinistro di Retegui deviato da una maglia bianca

47′ Retegui! Si libera di Djmsiti e si porta il pallone sul sinistro e tira sull’esterno della rete

46′ Si riparte con l’Atalanta sul pallone. Genoa che ora attacca verso la Nord

Primo tempo tra Genoa e Atalanta che termina con i bergamaschi in vantaggio grazie a un gol notevole di De Ketelaere al 23′ dopo una prima parte di gara caratterizzata dall’assenza di occasioni e molto equilibrio. Il belga, rinato sotto la guida di Gasperini, compie una prodezza dopo aver ricevuto da Pasalic al limite: stop di destro a seguire per girarsi, liberandosi di Vogliacco troppo distante, e botta di sinistro con una traiettoria a scendere che infila Martinez. L’esultanza con le mani alle orecchie fa infuriare tifosi e giocatori del Genoa. I rossoblù soffrono lo svantaggio e l’Atalanta per poco non approfitta di una deviazione di Vasquez su cross basso di De Ketelaere subito dopo: Martinez evita l’autorete. I rossoblù hanno difficoltà sulle seconde palle, Gudmundsson svaria, ma non riesce a incidere come al solito. Gli unici due tiri pericolosi sono stati un colpo di testa di Vasquez al 31′ su corner, deviato da Carnesecchi in corner e un destro di Retegui che il portiere della Dea ha deviato in angolo.

45′ Due minuti di recupero

42′ Sul corner azione del Genoa che termina con un colpo di testa di Vasquez che diventa facile preda di Carnesecchi

41′ Retegui! L’italo argentino si gira e col destro impegna Carnesecchi che devia in corner

33′ Calcio piazzato battuto da Malinovskyi completamente sballato. Palla fuori

32′ Ammonito Kolasinac, fallaccio su Retegui, che stava involandosi verso l’area

31′ Occasione Genoa! Dal corner colpo di testa di Vasquez sul secondo palo e Carnesecchi rimette in corner

30′ Primo corner guadagnato dal Genoa, Ruggeri devia su Sabelli

29′ Occasione Atalanta: ancora De Ketelaere incontenibile, cross dalla linea di fondo, Vasquez devia, Martinez evita l’autorete

24′ Ammoniti sia Strootman sia De Ketelaere

23′ Atalanta in vantaggio, gol di De Ketelaere che compie una prodezza dopo aver ricevuto da Pasalic al limite: stop di destro a seguire per girarsi, liberandosi di Vogliacco troppo distante, e botta di sinistro con una traiettoria a scendere che infila Martinez. L’esultanza con le mani alle orecchie fa infuriare tifosi e giocatori del Genoa, si accende un parapiglia

21′ Gran botta su punizione di Scamacca, Malinovskyi si immola e respinge una palla potenzialmente pericolosa

17′ Grande intervento di Vogliacco su De Ketelaere all’altezza della linea di fondo, che viene esaltato dai tifosi

14′ Palla a Gudmunsson che crossa sul secondo palo, ma Carnesecchi fa suo il pallone in presa alta

13′ Al 13′ I tifosi del Genoa accendono una cornice dorata di lampeggianti e danno vita a una coreografia inedita

10′ Molto equilibrio in queste prime fasi di gara

4′ Cross di Koopmainers dalla destra che attraversa tutta l’area di rigore senza che nessuno intervenga

3′ Genoa che scambia sulla trequarti avversaria già dai primi minuti

1′ Partiti con palla al Genoa, che attacca verso la Sud

In una serata da temperature primaverili al Ferraris si gioca Genoa-Atalanta. Gilardino preferisce la copertura alla spinta sulle fasce scegliendo Sabelli e Frendrup sugli esterni, tenendo conto della forza dei bergamaschi sulle fasce. In mezzo tutta l’esperienza di Badelj, Malinovskyi e Strootman. In panchina si rivede Messias, insieme a tutti i nuovi acquisti. Genoa al dodicesimo posto con 29 punti e il Monza, che oggi pomeriggio ha pareggiato, è a un punto di distanza a 30. L’Atalanta, agganciata al quarto posto dal Bologna, schiera l’ex Scamacca e il principino De Ketelaere sul fronte offensivo. Applausi dalla tribuna per Gasperini all’arrivo in campo. Cori per Gilardino dalla Nord nel pre-partita.

Genoa: Martinez, Vogliacco, Bani, Vasquez, Sabelli (82′ Messias), Badelj (63′ Ekuban), Malinovskyi, Strootman (63′ Martin), Frendrup, Gudmundsson, Retegui.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Vitinha, Cittadini, Ankeye, Spence.

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djmsiti, Kolasinac, Holm (57′ Zappacosta), Pasalic, De Roon, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere (57′ Touré), Scamacca (57′ Miranchuk).

Allenatore: Gasperini

A disposizione: Musso, Rossi, Toloj, Bakker, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Mendicino, Diao Balde.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: Strootman, Bani (G); De Ketelaere, Kolasinac (A)

Spettatori: 3424 biglietti venduti di cui 700 ospiti. 27777 abbonati