Genoa, Gasperini elogia Gilardino: “È straordinario, magari tra qualche anno potrebbe lottare per la Champions”

Genova. Un risultato che per chi non ha visto la partita può sembrare pesante e Alberto Gilardino, in sala stampa, confessa la difficoltà di parlare dopo un 1-4 che è completamente diverso da quello subito in casa la prima giornata contro la Fiorentina. Anche Gian Piero Gasperini in conferenza ha parlato di partita difficile (“Il Genoa ha forza, entusiasmo ed è sostenuto da un pubblico che gli dà ulteriore forza”).

E a Gilardino arrivano i complimenti di Gasperini, che ora si ritrova in campionato tanti allenatori che erano elementi di quel Genoa europeo, da Motta a Palladino passando per Juric: “Il Gila è straordinario, stasera ha giocato con un grande cuore rossoblù. Lui ha fatto cose straordinarie: vincere in serie B e fare questo in A dimostra che è stato ed è veramente bravo. Thiago Motta ho paura che me lo ritroverò tra i piedi sino alla fine per la corsa Champions, mi preoccupa di più, gioca sempre bene, magari succederà anche a Gila ma ha bisogno di qualche anno in più”. E a fine conferenza Gasperini si lascia andare a un ricordo con un sorriso: “Ivan e Thiago come menavano…”

Il boato del Ferraris quando il Genoa ha subito il terzo gol, come se in realtà avesse segnato, è emblematico e Gilardino lo riconosce: “I ragazzi per l’interpretazione, l’atteggiamento, la forza contro questa squadra hanno dato un segnale importante per la maturità e per il percorso. Certo, ho voluto forzare la partita perché avevo necessità di andarla a riprendere. Avevo messo in preventivo che poteva accadere. Erano comunque situazioni evitabili perché qualche indecisione nostra sull’1-3 e sull’1-4 poteva essere evitabile, abbiamo concesso un po’ troppo per quello che i ragazzi hanno dato in campo. Dispiace solo per il risultato, non lo meritavamo”.

Gilardino sottolinea che la prestazione c’è stata “soprattutto se riguardo mentalmente i primi minuti del secondo tempo. Loro sono forti fiiscamente, bravi su tutto, seconde palle comprese, poteva diventare complicata. Nella ripresa ho inserito più peso offensivo cercando di mettere in difficoltà la difesa, spiace non aver concretizzato la mole di gioco creata, ma non posso rimproverare l’atteggiamento e la voglia di non arrendersi dei ragazzi”.

Rimane la sconfitta, ma per Gilardino “le sconfitte insegnano tanto, anche ai ragazzi”.

Nella partita Gudmundsson è stato più in ombra del solito, mentre Retegui è stato il più pericoloso: “Mateo ha battagliato su ogni pallone, mentre Albert ha fatto più fatica, era meno brillante, ma per noi resta un giocatore molto importante. Dobbiamo sicuramente metterlo nelle condizioni migliori, lui però poteva essere più pulito nell’ultimo passaggio e concreto. Dal punto di vista tecnico è troppo importante per noi”.

Gilardino ammette anche che buona metà delle occasioni dell’Atalanta sono arrivate da errori del Genoa: “Loro aggrediscono molto in ripartenza, e diverse situazioni nel primo tempo erano nate da errori o letture date in modo diverso da parte nostra, ma sino al 75′ la squadra si è comportata nel modo giusto anche se abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo soprattutto nella prima palla in uscita”.

Mantenere spirito con equilibrio è la filosofia con cui il Genoa ripartirà dalla trasferta di Napoli. La striscia positiva si è interrotta, ma ora i rossoblù possono guardare con maggiore serenità anche alla panchina, con i nuovi acquisti e gli infortunati in recupero. Una sorta di nuovo inizio con tutti gli effettivi. “Me lo auguro che il campionato del Genoa parta da Napoli. I giocatori in panchina mi danno tanta scelta sia sul modulo tattico sia sull’interpretazione”.