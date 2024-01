Darsena, occupa edificio del Comune e accende un fuoco per scaldarsi: scoppia l’incendio

Genova. È entrato nell’edificio Tabarca, stabile di proprietà del Comune in via Boccanegra, zona Darsena, e lo ha occupato abusivamente, finendo per provocare un incendio nel tentativo di accedere un fuoco.

L’intervento dei vigili del fuoco è delle 9 di martedì mattina. I pompieri sono arrivati sul posto insieme alla polizia, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, trovando all’interno un uomo di 27 anni, che è stato denunciato per occupazione abusiva.

L’edificio è al centro di un progetto di riqualificazione finanziato nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare-Pinqua dedicati al centro storico.

Con le risorse a disposizione – oltre 14 milioni di euro stanziati dal Pnrr – si punta a riqualificare Metelino, del Tabarca e in generale di via Boccanegra e via Lercari per il progetto di edilizia residenziale sociale con alloggi su tre piani, destinata agli under 40. Il bando è scaduto a settembre 2023.