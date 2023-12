Capodanno a De Ferrari, tutto pronto per la festa (pioggia permettendo): orari, trasporti e divieti

Genova. Tutto pronto in piazza De Ferrari per la serata finale del ‘Capodanno in Musica’ 2023 targato Mediaset, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, presentato da Federica Panicucci e trasmesso in diretta sia sull’ammiraglia del gruppo, Canale 5 sia sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan.

Sul palco a far cantare e ballare genovesi e turisti in piazza e telespettatori a casa un cast stellare con i più importanti artisti della musica italiana e gli idoli dei più giovani: Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, Valentina Parisse, Mamacita, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di ‘Amici’.

Il concerto prenderà in via al termine del discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della serata, saranno aperti dei collegamenti con la piazza di Bari, dove Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale. Il meteo purtroppo non è promettente, ma anche in caso di pioggia lo spettacolo seguirà il programma previsto.

Ordinanza anti-botti e ordine pubblico

Nell’ultima notte del 2023 sarà sospesa l’ordinanza anti-alcol normalmente valida in tutta Genova a partire da mezzanotte. Vale a dire che si potrà fare “cin cin” per strada ma – attenzione – non utilizzando recipienti in vetro o metallo. In sostanza, sì ai bicchieri di plastica o di carta. Se vi state domandando come riempirli e quando, l’ordinanza consente l’utilizzo di bottiglie di plastica o cartone purché senza tappo. Insomma, “sbocciare” in piazza non sarà possibile.

Dalle 19 del 31 dicembre fino alle 7 del 1 gennaio saranno vietati in tutta la città “la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico o materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico”. Dunque i “botti” saranno consentiti solo all’interno di proprietà private. Una misura volta a evitare “situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “per l’integrità fisica degli animali”. L’ordinanza non mira, neppure quest’anno, a limitare l’uso dei botti nei giorni che precedono o seguono il capodanno.

Dalle 19.30 del 31 dicembre alle 7 del 1° dicembre saranno vietate in tutta la città la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico. Rimarrà possibile consumare all’interno dei locali e nei dehors. Il divieto di vendita scatterà già dalle 19. Saranno consentite la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie o contenitori di plastica e cartone senza tappo.

Per le due serate iniziali del Tricapodanno (29-30 dicembre) al Porto Antico scatteranno gli stessi divieti, validi fino alle 7 del giorno successivo: dalle 19 niente materiale pirotecnico o esplodente, dalle 18.30 stop alla vendita di bevande in vetro o metallo, dalle 19.00 proibite anche la somministrazione, la detenzione e il consumo (a eccezione di locali e dehors). Vietati anche gli spray al peperoncino che dovranno essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso i punti di raccolta accanto alla biglietteria dell’Acquario e in via XX Settembre.

Viabilità, zona rossa a De Ferrari

Blocco della circolazione e della sosta il 31 dicembre, già tra la mattina e il primo pomeriggio, intorno a piazza De Ferrari. Divieti di circolazione, sosta e fermata nelle zone limitrofe al palco. Interdette alla circolazione via Roma, via XXV Aprile, via Petrarca, un tratto di via Vernazza e un tratto di via XX Settembre, compreso tra via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari. Modifiche anche alla Ztl del centro storico, raggiungibile attraverso via Meucci.

In via Petrarca, fino alle 16 del primo dell’anno, già attivo il divieto di sosta e fermata, e a partire dalle 14 del 31 dicembre anche di circolazione. Dalle 6 del 31 dicembre, in via Meucci divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata; lo stesso nel tratto di via Porta Soprana tra via Meucci e via Petrarca. In via Meucci e in via di Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione per i residenti in centro storico. Dalle 14 del 31 dicembre piazza De Ferrari sarà aperta solo ai pedoni. Lo stesso in via Dante, con l’eccezione degli aventi diritto in transito per il centro storico.

Modifiche anche nella zona di piazza Fontane Marose, divieto di transito dalle 17 del 31/12 eccetto gli aventi diritto e gli autorizzati. Doppio senso di marcia per la Ztl in via Interiano. In via Roma e XXV Aprile, divieto di circolazione dalle 17. In via XX Settembre, nel tratto tra l’intersezione tra le vie Ceccardi e via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari, divieto di transito a tutti i veicoli dalle 14. In via Ceccardi, dalle 6 divieto di sosta e di fermata (eccettuati i mezzi pubblici). Chiuse al traffico, il 31/12, anche via dei Cebà, a Piccapietra, dalle 14.

Alle spalle di via Ceccardi, nelle vie Morcento e Carducci (nel tratto compreso tra via Ceccardi e via Morcento) divieto di circolazione, sosta e fermata, sempre dalle 14, eccetto i disabili. Divieto di circolazione, sosta e fermata anche in via Laura Pinelli dalle 7. Fuori uso il 31 dicembre anche gli stalli per moto e scooter in piazza Dante.

In via Vernazza, nel tratto tra largo XII Ottobre e piazza De Ferrari, dalle 7 del 31 dicembre divieto di sosta e fermata e dalle 14 divieto di circolazione ma nella zona viene istituito un doppio senso di circolazione.

Anche alcuni vicoli chiusi ai pedoni

Per motivi di sicurezza, sono poi vietati alla circolazione pedonale in entrata anche diversi vicoli del centro storico nei pressi di piazza De Ferrari e dove potrebbero formarsi situazioni di ressa: vico Monte di Pietà; via alla Cassa di Risparmio; vico Casana; vico Falamonica; salita San Matteo; salita del Fondaco; via Cardinal Boetto e ancora via Petrarca.

Il trasporto pubblico

In occasione dei festeggiamenti per la fine dell’anno AMT ha previsto una serie di intensificazioni al servizio per agevolare i cittadini che vorranno raggiungere il centro con i mezzi pubblici per partecipare agli eventi e alle feste in programma.

Per la grande festa prevista la notte di San Silvestro in piazza De Ferrari, verrà intensificato il servizio bus sulle direttrici principali estendendolo fino alle ore 3:30 del mattino. I bus speciali diretti in Valbisagno e a Levante faranno capolinea in via Ceccardi mentre quelli diretti verso la Valpolcevera e il Ponente partiranno da piazza Caricamento, salvo eventuali diverse disposizioni che dovessero essere stabilite dalle Forze dell’Ordine; in quest’ultimo caso le linee speciali dirette in Valbisagno e a Levante farebbero capolinea in via Cadorna mentre quelle dirette a Ponente e in Valpolcevera partirebbero da via Gramsci altezza Darsena.

Sarà esteso fino alle ore 2:00 del mattino circa anche il servizio delle linee serali 603, 604, 640, 656 e 680. L’ascensore di Castelletto Levante sarà aperto fino alle ore 2.30.

La metropolitana effettuerà servizio non stop per tutta la notte. Dalle ore 19:00 alle ore 01:30 sarà chiusa la stazione metro di De Ferrari su provvedimento delle autorità competenti per ragioni di sicurezza. I treni effettueranno il normale servizio tra Brin e Brignole saltando la stazione di De Ferrari che verrà riaperta all’1:30.

Le variazioni ai percorsi bus del 31 dicembre



A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie del centro cittadino in occasione dei festeggiamenti di fine anno, dalle ore 14.00 di domenica 31 dicembre fino a cessate esigenze di lunedì 1° gennaio, le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 36/, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 606, 607, 618, 635, 640, 641, 685, 686, 687, Volabus, N1, N2 e navetta Shopping Bus modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/, 39, 40, 607 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linee 20, 618, N1, N2 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno il regolare percorso.

Linee 34 e 634

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti a Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso.

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno il regolare percorso.

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno il regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, riprenderanno il regolare percorso.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza da piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 46, 685, 686 e 687

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi e piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria in centro piazza.

Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato fermata provvisoria in piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi e via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 617

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione levante: percorso regolare.

Shopping Bus

I bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante, via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.