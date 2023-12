Capodanno a Genova, dalle piazze alle funicolari: 10 idee last minute per dire addio al 2023

Genova. Il conto alla rovescia non è ancora iniziato ma manca davvero poco alla notte di San Silvestro. Quel momento che da alcuni viene pianificato con largo anticipo ma che tanti altri finiscono per organizzare all’ultimo momento. Ecco allora, almeno per chi resta a Genova, qualche idea per dire addio al 2023 e benvenuto al 2024. In compagnia. Oppure no.

1) Il concertone Mediaset in piazza De Ferrari

Probabilmente non c’è nessuno a Genova che non sappia dello show organizzato da Mediaset nella piazza principale della città. Come l’anno scorso il concertone gratuito sarà trasmesso in diretta su Canale 5. Cast intergenerazionale sul palco da 30 metri per 15 montato davanti alla fontana di “Deffe”: da Albano a Gaia, da Sophie and The giants a Ivana Spagna e Iva Zanicchi, l’obbiettivo dell’emittente e dei promotori (Comune, Regione, Camera di Commercio) è parlare ai giovani, ma non giovanissimi. Calcio d’inizio? Rigorosamente dopo il discorso del presidente Mattarella.

2) Un classico: capodanno a teatro

Il Capodanno a teatro piace parecchio ai genovesi, tanto che gli appuntamenti del 31 dicembre, vi avvertiamo, sono quasi tutti sold out. Maurizio Lastrico, mattatore della tradizione, torna “A casa per le feste” con il suo spettacolo, in scena domani sera alle 20 e alle 22.30 al Politeama Genovese, e poi, per chi non trovasse subito i biglietti. anche dal 2 al 5 gennaio alle 21. Al Teatro Stradanuova alle 19.30 e alle 22 la napoletana Francesca Puglisi e il savonese Daniele Raco con “Struffoli & Pandolce”. Marco Rinaldi è in scena al Teatro Garage di via Paggi alle 22.15, lo show sarà “a richiesta” del pubblico in sala.

3) Capodanno sinfonico al Carlo Felice

Alle 17 del 31 dicembre l’orchestra del teatro Carlo Felice, diretta dal maestro Hartmut Haenchen, eseguirà musiche di Johannes Brahms e a Franz Joseph Haydn: la Serenata n.2 in La maggiore op.16 e le Variazioni in Si bemolle maggiore op.56 su un tema dal Chorale S. Antonii della Feldparthie di Haydn, di Brahms, invece, la Sinfonia n.95 in Do minore. Biglietti da 12 a 37 euro.

4) Con il capitano d’Albertis nel suo castello

Per la prima volta il Castello D’Albertis apre le porte nella notte del 31 dicembre: tra “camere delle meraviglie”, suggestioni marinaresche, evocazioni colombiane e trofei coloniali, i visitatori resteranno affascinati dalle collezioni del Museo delle Culture del Mondo e dalle storie raccontate dagli operatori della Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Si prosegue con la cena gourmet a cura di BonTon. È previsto un servizio di animazione per i bambini. Le prenotazioni si chiudevano nei giorni scorsi, ma non si mai: qualche rinuncia dell’ultimo minuto. Non è un evento gratis: il costo è di 110 euro a persona.

5) “Superbo”, a Palazzo Rosso

A Palazzo Rosso l’atmosfera con cui si entra nel 2024 è sontuosa. L’apertura notturna straordinaria dalle 18.30 alle ore 1 (con ultimo ingresso ore 00.15) accoglie genovesi e turisti per mostrare la magnificenza di uno dei più rappresentativi palazzi dei Rolli. Nella serata di domenica 31 dicembre si può accedere con visita libera al museo alle consuete tariffe diurne, prenotando il biglietto online oppure presentandosi direttamente presso la portineria di Palazzo Rosso, ma senza guide. Eventuale aperitivo, cena o brindisi presso il vicino Mentelocale.

6) Artsy e gourmet a palazzo Ducale

Tre diverse opzioni, con varie gamme di prezzo, per chi volesse passare il Capodanno a Palazzo Ducale. La notte di San Silvestro quest’anno è incentrata sui temi delle mostre in corso, Artemisia Gentileschi e Steve McCurry. La serata, organizzata da Mentelocale Bistrot, si snoda tra buffet & drink negli spazi del locale e le mostre.

7) A casa, tra giochi da tavola e un menù “glocal”

E chi l’ha detto che sia una soluzione di ripiego. Pochi intimi o grandi gruppi: ognuno prepara qualcosa, magari attingendo alla sterminata tradizione gastronomica genovese (cappon magro, pansoti, torte di verdure sono ok anche per i vegetariani) oppure contaminando il menù con specialità di altre terre vicine e lontane (nei minimarket etnici si trova di tutto). Qualche bollicina per il brindisi. E poi giochi da tavola per un after in compagnia. Non abbiamo volutamente citato petardi e fuochi d’artificio: se l’ordinanza del Comune li vieta in aree pubbliche, a casa propria sono legali (quelli in libera vendita). Ma prima di fare esplodere l’ennesimo botto pensiamo per un istante agli animali spauriti o anche a chi magari è a letto malato.

8) E sotto casa, capodanno di quartiere da Albaro a Oregina

Quei gruppi Facebook di quartiere a cui siete iscritti possono costituire una vera fucina di idee. Non solo “buongiornissimi” o foto di cassonetti strapieni, dunque, ma anche le info sugli eventi che associazioni e comitati mettono in piedi, spesso, con pochi spiccioli e tanto impegno. Poi ci sono gli appuntamenti più patinati, ma di sicuro effetto, dal capodanno organizzato all’Arena di Albaro con musica e spettacolo pirotenico, alla musica eclettica selezionata da Transatlantica e Jazz:Re:foung al teatro di piazza Marsala.

9) All’Acquario, cenone tra gli squali

La serata di San Silvestro all’Acquario di Genova, per chi ha prenotato un’esperienza dal costo di 170 euro a persona, ha inizio alle 20 di domenica 31 dicembre con la visita libera al percorso espositivo alla scoperta della vita notturna degli abitanti delle vasche. Dopodiché gli ospiti sono accolti nelle cornici del padiglione Cetacei e delle sale Squali e Lamantini per il Gran Cenone e il brindisi di mezzanotte. L’organizzazione è in collaborazione con Capurro Ricevimenti.

10) “Tra le nuvole”, una passeggiata sulle alture lontano dal caos

Che siate del tema “odio la gente” o semplicemente vogliate optare per un capodanno davvero alternativo (ma non per questo meno scenografico), se il tempo regge perché non raggiungere le alture della città, a piedi o aiutandosi con uno degli impianti verticali (gratuiti). Probabilmente, al Righi, nessuno farà caso se avrete con voi una bottiglia di spumante in vetro. Sicuramente, da lassù, la vista sui fuochi d’artificio sarà spettacolare. Il caos? Un’eco lontana.