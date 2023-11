Voti più alti all’università e accesso più facile al mondo del lavoro: ecco le migliori scuole superiori di Genova

Genova. E’ stata pubblicata l’edizione 2023-2024 della classifica di Eduscopio, il progetto promosso e portato avanti dalla fondazione Giovanni Agnelli, che dal 2014 monitora i risultati degli studenti a livello nazionale una volta terminato il percorso di studi nelle scuole superiori. Una ricerca finalizzata a fornire a chi deve scegliere la scuola da frequentare per sé (o per i propri figli) il polso della situazione su quello che potrebbe succedere dopo, a diploma conseguito.

La classifica che si basa sui dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, è liberamente consultabile a questo link, e il sistema accompagna la navigazione su dati georeferenziati facilmente fruibili a tutti.

Provando a esplorare i vari ambiti formativi, abbiamo quindi passato al setaccio la situazione genovese, trovando qualche conferma e qualche novità per quanto riguarda la resa degli studenti una volta terminato il percorso di studi in un determinato istituto superiore. La classifica è stata composta dagli analisti di Eduscopio attraverso un indice che mette insieme le medie dei voti ottenuti dagli studenti nel primo anno di università e il totale dei crediti formativi portati a casa. Il data set è stato poi suddiviso nei vari indirizzi di studi.

Scuola e università

In base ai dati di quest’anno, il miglior liceo classi di Genova è il Colombo con un indice pari all’70,2%, seguito dal Mazzini, dal D’Oria e dal Da Vigo-Nicoloso da Recco di Rapallo. Sorpresa per quanto riguarda invece l’indirizzo scientifico che vede come miglior liceo il Da Vigo-Nicoloso da Recco di Recco, con un indice pari al 84.6, superando di un punto percentuale il Cassini di Genova. Seguono il Lanfranconi e il King.

Anche per gli interessati all’indirizzo scientifico-scienze applicate, cambia la classifica: primo è il Calvino di Genova, a seguire il Primo Levi di Ronco Scrivia, poi il Majorana-Giorgi di Genova e il Fortunio Liceti di Rapallo. Per quanto riguarda le scienze umane, il miglior istituto di Genova è il Calasanzio (scuola privata), seguito dal Pertini, dal Gobetti e dal Collegio Emiliani. Per le scienze umane a indirizzo economico sociale, primo è il Lanfranconi, poi arrivano il Duchessa di Galliera (non statale), il Pertini e il Gobetti.

In cima alla lista dei licei linguistici, conferma per il Deledda (non statale), seguito dal Mazzini, Da Vigo-Nicoloso da Recco di Rapallo e infine il Colombo. Per quanto riguarda il liceo artistico, nella Città Metropolitana di Genova è primo il Klee-Barabino, seguito dall’Emanuele Luzzati di Chiavari.

Lo studio comprende anche l’indirizzo tecnico economico dove troviamo primo il Montale di Genova, secondo il Fortunio Liceti di Rapallo, terzo il Primo Levi di Ronco Scrivia e quarto il Firpo-Buonarroti di Genova. Per finire la classifica prende in esame anche le migliori scuole di indirizzo tecnico-tecnologico: le prime quattro sono tutte di Genova, il Fortunio Liceti, il Firpo-Buonarroti, il Calvino e infine il Marsano.

Scuola e lavoro

La ricerca di Eduscopio, però, non si limita alle ricadute sul percorso universitario degli studenti delle superiori. Una apposita sezione, infatti, mette in comparazione gli istituti di indirizzo tecnico e professionale sulla base degli esiti lavorativi per i ragazzi. In questo caso lo studio utilizza due variabili, vale a dire l‘indice di occupazione (che prevede l’avere lavorato almeno sei mesi nei due anni successivi al diploma) e la coerenza del lavoro svolto con l’indirizzo del percorso scolastico portato a termine.

Per quanto riguarda il primo indice ecco gli istituti più quotati: Gastaldi Abba di Genova per l’indirizzo tecnico-economico, il Galileo Galilei per l’indirizzo tecnico-tecnologico e il Gaslini Meucci, che domina la classifica sia per l’indirizzo professionale dedicato ai servizi sia per quello dedicato a industria e artigianato.

Seguendo invece i dati relativi alla coerenza tra studi e ambiti lavorativi, primeggiano il Firpo-Buonarroti per quanto riguarda l’indirizzo tecnico-economico, l’Italo Calvino per quello tecnico-tecnologico e il Marco Polo per quanto riguarda l’indirizzo professionale