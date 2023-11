Decine di dosi di cocaina e 7mila euro nascosti in cucina: arrestato il pusher di Caricamento

Genova. Si muoveva tra la zona della Maddalena e Caricamento, “specializzato” nello spaccio di cocaina. A individuarlo e arrestarlo, un uomo di 40 anni, gli agenti della sezione criminalità diffusa della squadra mobile, che da tempo lo tenevano d’occhio.

Gli investigatori lo hanno seguito per diversi giorni nei suoi spostamenti, osservandolo incontrarsi con diverse persone tra i vicoli del centro storico. Mercoledì pomeriggio sono entrati in azione: notandolo in piazza Caricamento, subito dopo avere passato a un cliente una bustina, lo hanno bloccato e perquisito trovandogli addosso una busta con 70 dosi di cocaina.

A casa hanno trovato altra droga e tutto il materiale usato per confezionare le dosi, oltre a settemila euro in contanti nascosti nella cappa della cucina. L’uomo, arrestato, è stato traferito nel carcere di Marassi in attesa di convalida dell’arresto.