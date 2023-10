Spaccio di droga tra Sampierdarena e Cornigliano, consegne “a domicilio” con il monopattino

Genova. Si spostava in monopattino da una zona all’altra della città per consegnare le dosi: a scoprirlo, un 25enne che gestiva il suo business tra Sampierdarena e Cornigliano, gli agenti della squadra mobile, che lo hanno arrestato.

Gli investigatori avevano ricevuto diverse segnalazioni relative all’attività di spaccio del giovane, e nel pomeriggio di venerdì si sono appostati vicino a casa sua, in via Rolla, e lo hanno visto uscire a bordo del suo monopattino e affiancare una persona in via Spataro, invitandola con un cenno del capo a seguirlo tra i camion posteggiati, dove è avvenuta la compravendita.

Gli agenti a quel punto lo hanno fermato e sono tornati in via Rolla per la perquisizione. Nascosti nelle varie stanze hanno trovato 37 grammi di cocaina suddivisi in più di 50 involucri: il 25enne è stato arrestato, e con lui il coinquilino di 40 anni.

Negli ultimi giorni sono stati in totale quattro gli arresti messi a segno dalla squadra mobile per spaccio. Il primo è avvenuto nella mattinata di martedì 3 ottobre dopo la segnalazione di alcuni residenti di via Bobbio su un 33enne agli arresti domiciliari. Gli agenti si sono appostati sotto casa sua e hanno assistito a uno scambio in un vicolo; la perquisizione domiciliare che ne è seguita ha permesso di trovare 5 grammi di cocaina, 13,5 grammi di cannabis e 472,60 grammi di eroina. L’altro arresto ha coinvolto invece un 36enne sorpreso a vendere stupefacenti in via Prè.