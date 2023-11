Perdita d’acqua a Sturla, mezzo quartiere a secco fino al pomeriggio

Genova. Iren ha comunicato che, dalle ore 6 di oggi 21 novembre, a causa di una perdita di rete in zona Sturla, al fine di consentire le riparazioni si è reso necessario interrompere la fornitura idrica in diverse seguenti vie del quartiere, con evidenti disagi per gli utenti.

L’azienda segnala disservizi in via Vernazza, via Marras, via Massone, via Padre Giovanni Semeria, via Bainsizza, via Pontetti e via Brigata Salerno e zone limitrofe.

Secondo quanto previsto dai tecnici sul posto, le riparazioni andranno avanti praticamente per tutta la giornata: il ripristino del regola servizio di fornitura è previsto attorno alle ore 17 di oggi.