Viabilità alla Foce, per Bucci test superato: “In futuro corso Marconi sarà a una corsia”

Genova. Test del traffico superato? Sostanzialmente sì, secondo il sindaco Marco Bucci. Nell’ultimo giorno di Salone Nautico, quest’anno con l’inedita chiusura di corso Marconi che ha creato disagi e proteste all’esordio, è tempo di bilanci anche per quella che doveva essere una simulazione del futuro assetto della viabilità alla Foce con l’apertura del tunnel subportuale (che sbucherà in viale Brigate Partigiane) e il nuovo parco in piazzale Kennedy.

“A parte il primo giorno in cui sono stati fatti errori tecnici che poi sono stati messi a posto, infatti si è visto subito che il secondo giorno il problema non c’era più, ho ricevuto commenti molto positivi da gente che vive in piazza Rossetti e mi ha detto: che bello non avere più rumori, come si sta bene. C’è molta gente entusiasta”, commenta Bucci che aveva parlato di “polemica inesistente” commentando la rabbia dei genovesi rimasti bloccati in coda giovedì mattina.

Quindi nessun ripensamento. E il sindaco anticipa cosa succederà in questa zona nel prossimo futuro: “In effetti non è che non ci sarà più la circolazione. Su corso Marconi, anche quando sarà finito il parco nel 2025, ci sarà una sola corsia per le automobili per ciascun senso di marcia. Quindi la carreggiata sarà ridotta perché tutta una corsia sarà deviata, con l’uscita del nuovo tunnel, verso la parte nord, mentre la parte sud sarà solo per quelli che vogliono andare a passare tempo piacevole nel parco della Foce, nel Waterfront di Levante o in corso Italia”.

In sostanza, spiega Bucci, “ci sarà uno spostamento del grande traffico est-ovest che scorrerà sulla strada a monte e non più sulla strada a mare, questa è la grande differenza. Piano piano ci muoviamo in questa situazione”. Nonostante il debutto tutt’altro che efficace? “In questi giorni non c’è più stato traffico, ma nessuno pensa di chiudere corso Marconi in futuro”, precisa.