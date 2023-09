Salone Nautico, chiude corso Marconi e il traffico impazzisce: la rabbia dei genovesi in coda

Genova. Primo test fallito. La chiusura “sperimentale” di corso Marconi decisa dal Comune per tutto il periodo del Salone Nautico ha mandato il tilt il traffico in città con migliaia di autisti e motociclisti inferociti. Un maxi ingorgo si è formato fin dalle prime ore del mattino alla Foce alla confluenza tra corso Italia e via Casaregis, dove è stata istituita la svolta sinistra obbligatoria per i veicoli diretti in centro e in Sopraelevata. Ripercussioni sugli assi alternativi di galleria Mameli e via Barabino, così come in corso Europa e corso Gastaldi. Ma anche sulla Sopraelevata, bloccata in direzione levante, e a cascata sulla A7 e sulla A12 prima di Genova Ovest. Ed è meglio abituarsi, perché sarà così fino al 26 settembre compreso.

“Non sapevo nulla, devo andare a Sampierdarena e arriverò in ritardo – racconta un’insegnante ferma in coda -. Il Salone Nautico porta ricchezza alla città, ma la viabilità va gestita diversamente”. Pensieri condivisi da molte persone, anche se non tutti mantengono la calma e si sfogano contro l’amministrazione. “Non si può rompere i c… così a chi va a lavorare“, sbotta un automobilista prima di chiudere il finestrino. “Non c’è una c… di macchina”, urla un altro guidatore facendo notare che l’area chiusa al traffico è completamente vuota. “Va bene il Salone Nautico, ma questa misura non serve a niente”, fa eco uno scooterista. Molti si avvicinano sgomenti e ignari: “Ma che sta succedendo? È una follia“.

La risposta è nelle dichiarazioni che il sindaco Marco Bucci ha rilasciato agli organi d’informazione il 12 settembre: lo scopo della chiusura di corso Marconi è ricavare più parcheggi al servizio di espositori e visitatori del Salone Nautico, ma anche simulare il futuro assetto della viabilità che vedrà il tunnel subportuale sbucare in viale Brigate Partigiane e il traffico di scorrimento Levante-Ponente deviato sull’asse parallelo a corso Italia. L’idea di fondo è trasformare il lungomare in una zona di passeggio anziché di traffico, compresi lo stesso corso Marconi e piazzale Kennedy che non sarà più un parcheggio ma un parco pubblico.

Ma corso Italia, come ha insegnato la vicenda della pista ciclabile, è ancora considerato dai genovesi un’arteria di scorrimento, visto che permette di immettersi direttamente in Sopraelevata. E così stamattina, complice l’orario di punta mattutino (e forse la pioggia che ha indotto molti a scegliere l’auto anziché le due ruote), si è realizzata la débacle. Anche perché via Casaregis ha funzionato da collo di bottiglia, con la complicazione di una svolta diretta in via Cecchi regolata dalla polizia locale.

La svolta obbligatoria verso nord alla rotatoria della Foce ha paralizzato anche la Sopraelevata, bloccata in direzione centro, così come l’autostrada A7 nel tratto terminale e la A12 prima del bivio. Insomma, un delirio generalizzato.

“È mancata l’informazione”, hanno protestato molti genovesi in coda. Sotto accusa anche i cartelli gialli che da qualche giorno indicano i “percorsi consigliati”, che in realtà sono obbligatori, e non riportano la modifica principale, cioè lo stop al transito in corso Marconi. La notizia anticipata da Bucci era stata ripresa da tutti i siti e quotidiani genovesi, ma è anche vero che l’ordinanza con tutte le disposizioni per la viabilità – pubblicata due giorni fa sull’albo pretorio del Comune – non è mai stata diffusa dall’ufficio stampa del Comune. Lo ha fatto ieri sera Genova24 con un articolo contenente tutte le informazioni utili per muoversi, informazioni che riportiamo nuovamente di seguito.

Strade chiuse e svolte obbligatorie

A partire dalle 00.00 del 21 settembre e fino alle 24.00 del 26 settembre il transito in corso Marconi è consentito solo agli autorizzati. Rimane percorribile solo un piccolo tratto in direzione ponente, tra piazza Rossetti e la rotatoria.

Allo sbocco di via Rimassa in direzione mare è obbligatoria l’inversione di marcia. Chi arriva alla rotatoria dalla Sopraelevata deve proseguire verso viale Brigate Partigiane: per andare a levante si possono usare le strade alternative (via Barabino, corso Buenos Aires, via Invrea). Da piazza Rossetti in direzione mare obbligo di svolta in direzione ponente. Sul lato levante della piazza è istituito il doppio senso di circolazione.

Chi arriva da corso Italia deve svoltare in via Casaregis (meglio quindi sfruttare la viabilità alternativa di Albaro) e da qui si può svoltare a sinistra in via Cecchi. Chi invece arriva da via Casaregis, allo sbocco della strada in direzione mare, deve girare a sinistra in corso Italia.

Sul lato levante di viale Brigate Partigiane in direzione mare, nel tratto compreso tra il semaforo all’altezza dell’Aci e la rotatoria, sono istituiti stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori.

In via dei Pescatori, dal pilone della Sopraelevata al varco portuale, è istituito il divieto di circolazione eccetto autorizzati (residenti, Amiu, veicoli diretti in porto e al cantiere del Waterfront).

Parcheggi

Per ovviare alla carenza di parcheggi nella zona della Foce, nel solo periodo della manifestazione è concesso ai residenti nelle zone Blu Area A e B di sostare anche nelle zone di Albaro e Carignano M-D-E.

Altri parcheggi spariscono infatti nel tratto centrale di via Casaregis, in prossimità dell’intersezione con via Cecchi, con divieto di sosta dalle ore 20.00 del 20 settembre fino al termine della manifestazione.

In corso Marconi, come detto, non si può transitare e nemmeno sostare senza specifica autorizzazione da parte degli organizzatori del Salone Nautico, con sanzione accessoria della rimozione forzata.

In via dei Pescatori, tratto compreso fra il civico 5 e il varco di accesso al Padiglione Blu, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli inadempienti a partire dalle ore 7.00 del 21 settembre fino alle 19.00 del 22 settembre. Tra la Sopraelevata e il varco portuale è istituito il divieto di sosta per l’intera durata dell’evento.

Nelle Blu Area e Isole Azzurre delle zone A e B (ad eccezione di salita Vignola, via Beccari, piazza Paolo da Novi, via Mascherpa, via Rimassa, piazza Rossetti, via Marcello Staglieno) e in Mura delle Cappuccine (negli stalli posti a centro strada), è consentita la sosta agli autocaravan. Nelle Blu Area e Isole Azzurre delle zone A, B, D, E, F, L ed M (limitatamente all’area compresa tra corso Italia inclusa, via Cavallotti inclusa, via Albaro esclusa, via Ricci esclusa, via Boselli esclusa, via Pisa esclusa e via Caprera esclusa), l’attuale regolamentazione Blu Area viene estesa anche nei giorni festivi. Tale regolamentazione viene estesa a tutte le Isole Azzurre presenti nelle zone sopra menzionate. Per il solo periodo della manifestazione sono riattivate a pagamento tutte le cosiddette Isole Azzurre estive.

Le modifiche non riguardano solo la Foce: sul lato ponente del tratto di via Canevari, compreso tra corso Monte Grappa e l’imbocco del sottopasso ferroviario, è istituito il divieto di fermata nella fascia oraria compresa fra le ore 9.30 e le ore 18.00 per la durata della manifestazione.

Tariffe per i visitatori

Il ticket forfettario giornaliero (scontrino da 12 euro per vettura e da 18 euro per camper) rilasciato dai parcometri Blu Area abilitati e dagli operatori delle Isole Azzurre, sarà composto di due parti: una valida per la sosta da esporre sul cruscotto della vettura e l’altra utilizzabile sulle linee Amt per massimo tre persone per il percorso di andata e ritorno verso la Fiera e dovrà essere esibito dal possessore ad ogni richiesta del personale di controllo. Il servizio park + bus potrà, inoltre, essere attivato mediante le APP di pagamento della sosta, selezionando per le suddette aree di sosta l’opzione ticket giornaliero.

Saranno attive inoltre tre aree di parcheggio di interscambio: Molo Archetti a Genova Pegli (attivo collegamento via mare, compatibilmente con le condizioni meteo), piazzale Marassi gratuito le prime 24 h di sosta (in prossimità dell’uscita autostradale Genova est, seguendo le indicazioni per lo stadio “Luigi Ferraris”) e Dinegro.

Le tariffe applicate per autovetture nelle aree di interscambio sono: per i titolari di abbonamenti Amt in corso di validità caricati su CityPass sosta gratuita, consentita dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per tutti gli altri utenti, titolo integrato sosta/trasporto pubblico alla tariffa di 6 euro comprendente biglietto valido, per una persona, per tutte le modalità di trasporto pubblico sulla rete Amt dal momento di emissione alle ore 24 del giorno stesso; sosta nell’area di interscambio dall’ora di ingresso alle ore 24 del giorno stesso; per la permanenza nell’area oltre le ore 24 vengono applicate le tariffe orarie in vigore.

Trasporto pubblico

Anche Amt si prepara alla 63esima edizione del Salone Nautico, in programma alla Fiera di Genova da giovedì 21 a martedì 26 settembre. Obiettivo, agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione con l’istituzione di due linee bus dedicate che effettueranno un percorso ad hoc dalle due stazioni ferroviarie.

La linea 10 circolare, che parte dalla stazione Brignole (piazza Verdi) e arriva sino al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), sarà in servizio tutti i giorni della manifestazione, dalle 9.15 alle 19. La linea KA, servizio bus dalla stazione Principe (piazza Acquaverde) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), sarà invece in servizio sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 8.50 alle 19.00. Per l’occasione, venerdì 22 e domenica 24 settembre il servizio della metropolitana viene prolungato fino all’una di notte: le ultime partenze sono programmate da Brin alle ore 00.40 e da Brignole alle ore 1.00.

La Fiera si potrà raggiungere anche con le normali linee bus 31 (stazione Brignole – Quarto), 20 (capolinea di via Rimassa + breve tratto a piedi) oppure con la metropolitana (fermata stazione Brignole e interscambio con le linee bus dirette verso l’area del Salone). Durante il salone sarà inoltre attivo il servizio Shopping Bus, il servizio bus circolare dedicato ai visitatori del Nautico e agli operatori, con le seguenti modalità: nei giorni feriali e sabato 23 settembre, partenze da via Rimassa dalle 16.00 alle 19.30 ogni 30 minuti; domenica 24 settembre: partenze da via Rimassa dalle 15.00 alle 19.30 ogni 30 minuti.

Il bus effettuerà servizio su un percorso circolare che tocca via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, via V Dicembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, galleria Bixio, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza de Ferrari, via Dante, piazza Dante, via Macaggi, via Brigata Liguria, via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa.