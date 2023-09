Corso Marconi, Gruppo Pd in Comune: “L’esperimento lontano dall’essere test superato”

Genova. “L’entusiasmo del sindaco Bucci sull’esito dell’esperimento sulla mobilità fatto alla Foce in occasione del Salone Nautico non corrisponde alla realtà, e dimostra la profonda distanza fra l’esperienza quotidiana che i cittadini genovesi hanno della città e la percezione di chi l’amministra”.

Lo scrive in una nota il gruppo Pd del Comune di Genova.

“L’esperimento in Corso Marconi, è lontano dall’essere un test superato come lo ha definito il primo cittadino: il traffico è andato in tilt. Liquidare le proteste come “polemica inesistente” è poi la classica e inaccettabile reazione che il sindaco riserva ad ogni forma di dissenso manifestato rispetto alle sue scelte. È necessario che qualunque proposta di modifica permanente della mobilità passi da un delicato e profondo confronto con il territorio, in assemblee pubbliche, con gli operatori della mobilità e i rappresentanti dei cittadini tutti, opposizione compresa”.