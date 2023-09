Salone Nautico, visitatori in crescita: “Cosa manca per il primato mondiale? A Genova è difficile arrivare”

Genova. Chiude con 118.262 visitatori il 63esimo Salone Nautico di Genova, arrivato oggi all’ultimo giorno nella rinnovata cornice del Waterfront di Levante. È il dato fornito da Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica, nella conferenza stampa di chiusura della manifestazione. Nonostante la crescita del 13,9% rispetto all’anno scorso, che aveva segnato la ripartenza post Covid con 103.812 ingressi, è ancora lontana la cifra del 2019 quando furono in 188.404 ad affollare le banchine della Fiera. Un risultato che viene comunque definito “straordinario” per una vetrina che punta a essere “la numero uno del mondo” per la nautica.

Che cosa manca ancora per raggiungere quel primato? “Noi abbiamo molte idee in testa – risponde Cecchi – ma anche Toti e Bucci devono investire un po’ in infrastrutture, cercare di far venire la gente più velocemente a Genova. Non possiamo metterci sei ore per arrivare da Ventimiglia. Questa è l’unica lamentela che sentiamo, è difficile arrivare“. Qualche mugugno anche sull’aeroporto, non ancora all’altezza delle aspettative. “Ma non mi dicono più che a Cannes hanno la croisette e qui no, perché noi ne abbiamo cinque”, puntualizza Cecchi.

Altri numeri significativi: sono state 3.190 le prove in mare (dato eroso dai due giorni di maltempo all’avvio), 1.316 i giornalisti accreditati, oltre 11 ore di servizi in radio e in tv, 2.294 articoli pubblicati. Una copertura mediatica imponente per un salone che ha offerto oltre mille barche in esposizione (143 i posti barca in più grazie ai nuovi canali del Waterfront) e 1.043 brand. Cifre di un settore che si è confermato nel 2022 al primo posto nel mondo per esportazioni (3,5 miliardi) con un fatturato di 7,33 miliardi di euro in crescita del 20% rispetto all’anno precedente.

“È stato un bellissimo salone, sicuramente il più bello dei miei sette. Non c’è stata la crisi del settimo anno – scherza il sindaco Marco Bucci -. L’effetto dei canali del Waterfront è stato perfino superiore alle mie aspettative. Molta gente mi ha detto ‘che bello’ anche se non è ancora finito, però si è visto già l’effetto. Sono molto contento per la nautica in espansione, una crescita double digit che continuerà. Qua a Genova c’è sempre stata e ci sarà sempre più una grande crescita economica e occupazionale. Questa nuova darsena sarà popolata non solo dalla nautica perché avremo il leisure. Quindi tutto bene, avanti così. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo per dare alla città il secondo porto antico”.

“Quello che è stato fatto in questi anni sta dando frutti straordinari. Il Waterfront di Levante garantisce una casa accogliente per la più grande manifestazione della nautica d’Europa che mira a essere la più grande del mondo. La rigenerazione urbana, il recupero di una Fiera che era praticamente fallita, la sinergia con Confindustria Nautica e il mondo del turismo ne fanno una settimana simbolo dello sviluppo che vogliamo per il nostro territorio”, sintetizza il presidente Giovanni Toti.

Da registrare la visita della premier il 22 settembre e complessivamente la presenza di sette ministri del suo governo: “Meloni l’abbiamo ringraziata a lungo, è stata la presidente del Consiglio che ha interrotto una lunga assenza della politica dal nostro salone, troppo sottovalutato dalla politica e talvolta persino osteggiato – conclude Toti -. Siamo ancora più orgogliosi del fatto che la Liguria sia stata la prima a firmare un’intesa col Governo per l’utilizzo di oltre 250 milioni di fondi di coesione che si aggiungono agli investimenti già previsti”.