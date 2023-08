Caos a Caricamento, uomo distrugge due vetrine e prende a schiaffi una commessa

Genova. Attimi di caos lunedì mattina in piazza Caricamento, dove un uomo ha iniziato a urlare per strada e si è scagliato contro le vetrine di alcuni negozi, mandandone due in frantumi e prendendo a schiaffi una commessa intervenuta.

L’allarme intorno alle 12.30. Stando al racconto di alcuni testimoni e della donna schiaffeggiata, dipendente di una profumeria, l’uomo ha dato in escandescenze all’improvviso, urlando e colpendo le vetrine con le mani, poi l’aggressione e la fuga.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. All’arrivo delle volanti della questura, però dell’uomo non c’era ormai più traccia. La donna è stata controllata dal personale dell’ambulanza inviata sul posto, e i poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e passeranno al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Una ventina di giorni fa si era verificata un’aggressione simile in via San Luca, a poca distanza da piazza Caricamento. In quel caso la vittima è stata una ragazza di 21 anni, titolare di un negozio di articoli per animali, presa a pugni da un uomo (poi arrestato) per avergli chiesto di spostarsi dall’ingresso e lasciare entrare i clienti.