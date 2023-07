Metro chiusa per lavori sino a settembre: come sta andando il cantiere

Genova. A poco più di venti giorni dall’apertura del cantiere, proseguono i lavori di sostituzione dell’armamento e dei binari della metropolitana di Genova, che hanno reso necessaria la chiusura dell’intero tracciato.

Una chiusura necessaria, tenuto conto dei 33 anni trascorsi dall’apertura dell’infrastruttura, per garantire il mantenimento degli standard di sicurezza. La durata dei lavori, interamente finanziati, è stimata in circa due mesi, e nel corso delle prime settimane sono già stati eseguiti i primi interventi di demolizione del vecchio binario e sono in corso le prime fasi di costruzione di quello nuovo.

La realizzazione del nuovo binario prevede, tra le principali lavorazioni, l’installazione del materassino antivibrante, la saldatura delle rotaie e la sostituzione degli attacchi. Dopo l’installazione del materassino antivibrante, viene eseguita la posa della fitta armatura in acciaio. Una volta regolato il nuovo binario, l’armatura è pronta per ricevere il getto di cemento, precedentemente travasato dalle betoniere al carro ferroviario.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, particolarmente complessi, il servizio della metro è stato come detto sospeso, ed è stato attivato un servizio bus caratterizzato dalla logica di un collegamento express con solo 8 fermate che ricalcano sulla viabilità stradale, laddove possibile, il tracciato della metro. La navetta, nello specifico, collega Brignole (via Fiume) a Rivarolo (piazza Pallavicini) dalle 5:00 alle 23:48 nei giorni feriali e dalle 6:00 alle 23:48 al sabato e nei festivi.