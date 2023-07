Genova. Cambia il percorso delle navette sostitutive della metropolitana di Genova, chiusa per lavori dallo scorso 3 luglio. “Abbiamo chiesto ad Amt di valutare il passaggio da via Cantore anziché via Buranello. Le modifiche potrebbero partire già nelle prossime ore”, ha annunciato l’assessore Campora a margine della consegna di un nuovo treno Rock a Principe.

Un correttivo che si rende necessario a causa del traffico che rallenta in tempi di percorrenza. E in generale sono proprio i ritardi accumulati spesso nelle ore di punta la maggiore criticità dei bus “rapidi”, che saltano la maggior parte delle fermate ma non possono sfruttare un asse protetto come quello della metropolitana.

“In generale il giudizio è positivo, il monitoraggio è costante – risponde Campora -. Rispetto ai primi di settembre puntiamo ad arrivare al completamento dei lavori intorno a Ferragosto”.

Nessuna modifica in vista, invece, per quanto riguarda le stazioni coperte dal servizio sostitutivo. Quelle di San Giorgio e Sarzano continuano ad essere tagliate fuori, benché servite dalle normali linee “lente” che non offrono alcuna fascia di gratuità.