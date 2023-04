Sampdoria-Spezia, l’assessore Ferro invita alla calma: “Che la rivalità sportiva non trascenda in atti di teppismo”

Genova. Grande attesa per il derby domani sera (22 aprile) al Ferraris, dove Sampdoria e Spezia saranno a caccia di punti salvezza, seppur per i blucerchiati sembra ormai un’impresa davvero difficile da raggiungere. E l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro invita le tifoserie (che lo scorso anno hanno rotto il gemellaggio) alla calma: “Mi auguro che la rivalità sportiva non trascenda in atti di teppismo: sono certa che il servizio d’ordine, dentro e fuori lo stadio, vigilerà attentamente la situazione”.

La questura, infatti, ha individuato due punti di raccolta per i tifosi e aumentato il personale per i controlli, anche dopo quanto accaduto nelle ultime giornate di campionato con scontri e danneggiamenti.

“Spero che anche i calciatori in campo diano il buon esempio – sottolinea Ferro – e non contribuiscano ad accendere gli animi sugli spalti più del dovuto. Ad assistere alla gara ci saranno moltissimi bambini: invito, quindi, tutti a tenere un comportamento responsabile”.

Riguardo all’aspetto sportivo, l’assessore evidenzia: “In Italia sono molti i derby regionali sentiti, penso a Brescia-Atalanta, a Verona-Vicenza, Bari-Lecce e Palermo-Catania, derby caldissimi che nulla o poco hanno da invidiare ad alcuni derby cittadini per il clima e l’attenzione che suscita a livello nazionale tra gli appassionati: l’incontro tra blucerchiati e aquilotti rappresenta un vero e proprio ritorno d’ immagine per il nostro territorio”.

Sampdoria-Spezia è anche un crocevia per la salvezza “un match delicato – afferma Simona Ferro – proprio come la situazione di classifica delle due squadre. La speranza, ovviamente, è che possano salvarsi entrambe, sebbene la Samp, oltre alla classifica, deve far fronte anche ad una complessa situazione societaria”

E poi nuovo appello alle due tifoserie: “In bocca al lupo, andate allo stadio, vivete con passione la partita e…che sia solo una grande serata di sport”.