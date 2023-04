Blu area e isole azzurre tra Sturla e Nervi: la proposta del presidente di municipio Bogliolo

Genova. Studiare la mappa delle strade del municipio per individuare le vie giuste dove inserire Blu Aree e Isole Azzurre in modo da regolare la sosta in maniera più uniforme e risolvere i problemi di parcheggio dei residenti. Questa è in sintesi la proposta sottoscritta dal presidente Federico Bogliolo che nei prossimi giorni sarà sottoposta al parlamentino del municipio IX Levante.

“Sono rimasti praticamente gli unici quartieri senza e siamo schiacciati tra San Martino, che ne è già dotato, e Bogliasco, che ha la sosta limitata ai residenti – spiega Bogliolo – e crediamo che l’introduzione di aree blu e isole azzurre possa aiutare i residenti a risolvere gli annosi problemi di parcheggio. Inoltre abbiamo sperimentato l’efficacia di questo assetto con Euroflora, ricevendo feedback molto positivi”.

Non ci sono ancora idee sul tavolo, se non qualche suggestione dello stesso Bogliolo: “La decisione sul dove metterle sarà condivisa – spiega – io credo che debbano sorgere nelle vie più critiche, come potrebbe essere via Carrara, dove in molti ce l’hanno chiesta, via del Commercio, via Somma, giusto per fare gli esempi più evidenti”. Una allargamento che potrebbe toccare anche la strada litoranea che collega Quinto con Sturla “Utilizzata da residenti ma anche turisti e bagnanti”.

L’idea è già stata lanciata e condivisa sul profilo personale facebook di Bogliolo, e, ovviamente, non sono mancate le critiche. La principale è quella di una scelta “per fare cassa”: “Non è vero – risponde a Genova24 – anche perchè per avere il pass si spende all’anno 25 euro ma in cambio si hanno benefici incredibili per i chi vive e lavora in prossimità di vie e strade che spesso vedono auto ‘dimenticate’ anche per mesi da parte di cittadini di altri quartieri genovesi”.