Blu Area, entro fine anno si parte a San Martino. Allo studio un “giro di vite” sulle auto ibride

Genova. È prevista entro fine anno l’entrata in vigore della disciplina Blu Area nel quartiere di San Martino. Un passo avanti discusso da anni, ma ormai pronto ad essere realizzato. Ad annunciarlo è la presidente del Municipio Medio Levante, Anna Palmieri: “Genova Parcheggi e l’assessorato alla Mobilità stanno elaborando il progetto, nel giro di qualche mese dovremmo essere pronti per partire. I residenti ce lo chiedono da tempo: quella è una zona cuscinetto, dove capita spesso che vengano a parcheggiare i residenti di Albaro”. Ma non è l’unica novità all’orizzonte per gli automobilisti genovesi.

L’avvio dell’istruttoria risale alla fine dell’anno scorso. A dare un’accelerata decisiva era stato il completamento dell’eterno cantiere del park interrato dell’ospedale che ha permesso di mettere un po’ d’ordine nella sosta nei dintorni del policlinico. In queste settimane è in corso l’esatta definizione delle tariffe e dell’area interessata. È chiaro che alcune strade collinari, dove la sosta viene abitualmente tollerata al di fuori dei limiti tracciati (ammesso che siano tracciati) non potranno essere incluse: “Se andassimo a toccare situazioni come via Sapeto alla fine perderemmo troppi parcheggi, quindi bisogna fare attenzione”, spiega Palmieri.

La configurazione finale non dovrebbe discostarsi molto dallo studio preliminare che immaginava come confini via Sturla, via Vernazza, via Tagliamento e le adiacenze dell’ospedale, dove nel frattempo sono stati istituiti nuovi parcheggi a rotazione. Come avviene nelle Blu Area già esistenti in città, i residenti potranno ottenere un abbonamento annuale a 25 euro. Per tutti gli altri la tariffa oraria dovrebbe essere più bassa di quella applicata nella parte alta di Albaro: 1,10 euro per la prima ora di sosta, 1,40 euro per la seconda ora e 1,50 euro a partire dalla terza ora.

Nel Medio Levante, però, l’emergenza vera rimane la Foce che sconta il drastico taglio di centinaia di posti auto gratuiti con la chiusura definitiva di piazzale Kennedy per il cantiere del nuovo parco. Un quartiere che sopporta un importante afflusso anche dall’esterno e che ha visto sacrificare diversi spazi in favore dei dehors delle attività commerciali. Soluzioni immediate per ora non ce ne sono: “Ci stiamo lavorando con l’assessore Campora”, allarga le braccia la presidente Palmieri. Un minimo sollievo lo daranno gli stalli ricavati in corso Aurelio Saffi sopprimendo la corsia dei bus e quelli in piazza delle Americhe, nello slargo compreso tra le bandiere e l’edificio della banca. La sperimentazione dei parcheggi notturni in via Invrea non ha avuto il successo sperato, forse perché la maggior parte dei residenti si concentra nella parte bassa, a sud di corso Buenos Aires.

“Vogliamo venire incontro alle esigenze di chi vive il quartiere Foce e stiamo valutando di installare 50 posti auto su corso Aurelio Saffi, a salire, che anche se non saranno la risposta definitiva saranno comunque una prima risposta – ha spiegato l’assessore Matteo Campora in consiglio comunale -. Stiamo facendo una verifica nelle aree portuali perché esiste un parcheggio multipiano che risulta sottoutilizzato e stiamo valutando se si potrà aprire ai cittadini e ai residenti. Approfondiremo in commissione, una opportunità per trovare soluzioni alternative rispetto a quelle poste in essere in relazione alla mobilità del futuro”.

Anche nel territorio del Levante il presidente del Municipio, Federico Bogliolo, spinge per l’istituzione della Blu Area con l’obiettivo di aiutare i residenti a trovare parcheggio. Tra le ipotesi ci sono via Carrara, “dove in molti ce l’hanno chiesta”, via del Commercio, via Somma ma anche tutta la litoranea tra Sturla e Nervi. Se quest’istanza diventasse realtà dovrebbe dire addio alla sosta gratuita anche chi si muove in auto per andare in spiaggia o per frequentare i locali della zona.

A proposito di parcheggi, sul tavolo dell’assessore Campora c’è anche una revisione complessiva della disciplina della sosta per Blu Area e Isole Azzurra. Nel mirino, secondo indiscrezioni, ci sarebbero soprattutto le agevolazioni per le auto ibride, che oggi possono posteggiare gratis in tutti i parcheggi a pagamento della città (esclusi quelli a rotazione). Il boom di vetture con questa tecnologia rischia di ridurre ulteriormente la disponibilità di stalli soprattutto nelle zone adiacenti al centro, motivo per cui è allo studio una distinzione tra motori mild hybrid e full hybrid con l’ipotesi di riservare le esenzioni solo a questi ultimi.