Canada aveva esperienza da vendere. Insieme al suo conduttore, il vigile del fuoco Mirko Gianuzzi, ha partecipato a tantissimi interventi di soccorso rintracciando numerosi dispersi: in occasione del crollo della Torre Piloti nel 2013; a Norcia a seguito del terremoto di Amatrice nel 2016; in occasione dell’esplosione di Arnasco nel 2016; a Rigopiano nel 2017; a Genova per il crollo del Ponte Morandi nel 2018.