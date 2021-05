Reddito di cittadinanza, il Comune impiegherà 700 persone per la pulizia dei parchi, manutenzioni e sicurezza scolastica

Genova. La carica dei 700. Anzi 699. Questo il totale delle “posizioni” che il Comune di Genova attiverà nei prossimi mesi per coinvolgere i genovesi destinatari del reddito di cittadinanza sui nove progetti presentati da municipi e civica amministrazione per valorizzare queste risorse.

Le proposte sono state illustrate ieri pomeriggio durante la seduta dalla commissione consigliare del Comune di Genova, e prevedono disparate tipologie di impiego, dalla manutenzione dei verde alla gestione dei flussi turistici, dalla manutenzione scolastica alla ‘guida’ dei pedibus.

Il progetto più corposo è quello presentato da Tursi, che prevede l’impiego di 600 persone divise su 20 parchi pubblici cittadini per assistenza alle persone che frequentano i principali parchi e di segnalazione agli uffici competenti circa eventuali malfunzionamenti o anomalie. Anche il Municipio I punta sul verde pubblico affidando a 12 persone compiti di piccola manutenzione, oltre che a 4 unità per facilitare gli uffici dell’anagrafe.

Si fa in tre il Municipio IV Media Val Bisagno, in testa alla classifica per progetto presentati: sarà chiamato un piccolo esercito di 54 persone che sarà suddiviso in attività legate agli spazi culturali all’interno del Nuovo Polo culturale di quartiere (Biblioteca Saffi e Auditorium), attività di piccola manutenzione all’interno delle strutture scolastiche e gestione della sicurezza (sanitaria) per gli studenti agli ingressi e nella conduzione dei ‘Pedibus’.

Doppio progetto per il Municipio III Bassa Valbisagno, che attiverà 25 persone per la manutenzione del verde pubblico e delle aree gioco e per il “rinforzo” del personale della biblioteca Lercari. Mentre sono 4 le persone necessario al Municipio IX Levante per la tinteggiatura delle ringhiere della passeggiata Anita Garibaldi.

Tutti questi progetti, catalogati come “Progetti Utili alla Collettività” saranno messi a punto nelle prossime settimane e stando alle prime informazioni saranno su base volontaria, almeno nella prima fase. Sono circa dieci mila le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza nella nostra città