Pista ciclabile in via Fiume, i sindacati Amt: “Così è pericolosa, va modificata”

Genova. Non si fermano le polemiche sulle piste ciclabili cittadine che spesso tagliano il traffico o le corsie dei bus.

Per i sindacati di Amt in particolare ad essere pericoloso è il tracciato di inserimento del percorso ciclabile che si trova sul marciapiede di via Fiume, lato ponente, che si connette con la pista ciclabile di Via XX Settembre, immettendosi all’altezza dell’attraversamento pedonale Via Fiume/Via XX.

Il percorso, spiegano Filt Cgil, Fit Cisl in una lettera inviata a Comune di Genova e azienda, Uiltrasporti e Faisa Cisal, “affronta l’immediata curva in situazione di pericolo e oggettiva promiscuità con i mezzi dedicati al trasporto pubblico locale”.

Per i sindacati una soluzione ci sarebbe: quella di “far svoltare le biciclette da via Fiume in via Palmaria, raggiungendo così via Galata, e successivamente svoltando in via XX Settembre e riprendendo così il tracciato esistente”.

I sindacati sottolineano poi come “l’attuale conformazione di alcuni tratti delle piste ciclabile, anche conseguentemente a comportamenti pericolosi di alcune bici e monopattini, possa determinare situazioni di pericolo per gli utenti della strada e come, pertanto, risulti necessario porre in essere immediati correttivi” e chiedono un maggior coinvolgimento in scelte che condizionano direttamente la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto pubblico.