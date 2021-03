Corso Italia: nuova ciclabile pronta nel 2022, ma in direzione Levante resterà la corsia unica

Genova. Lavori al via a settembre 2021 per terminare nella primavera del 2022: è questo l’obiettivo del Comune di Genova per la nuova pista ciclabile che cambierà in maniera definitiva l’assetto di corso Italia grazie ai 2,5 milioni arrivati dal ministero dei Trasporti, soldi che in ogni caso dovranno essere spesi entro l’anno prossimo per non perdere il finanziamento.

“Al momento si tratta di un’ipotesi, deve ancora partire la progettazione definitiva”, precisa l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. Ma l’idea di massima esiste già ed è stata presentata dallo stesso sindaco Marco Bucci in una commissione dedicata del Municipio Medio Levante. La nuova pista ciclabile bidirezionale sarà realizzata accanto al grande marciapiede sul lato mare, protetta da un cordolo. Parcheggi, fioriere e cassonetti saranno traslati a sinistra verso la carreggiata e costituiranno un’ulteriore barriera per gli stessi ciclisti.

In questo modo sarà cancellata la corsia riservata per le bici sulla carreggiata in direzione centro, che tornerà a due corsie, visto che le bici potranno passare sulla nuova pista sul lato mare. Ma non sarà così per la carreggiata in direzione Levante, dove ci sarà una sola corsia per auto e mezzi pubblici (come avviene oggi), anche se più larga.

“Abbiamo chiesto la possibilità di recuperare due corsie almeno nel tratto tra corso Marconi e via Piave, in modo da garantire il flusso verso Albaro – ha spiegato il presidente del Municipio, Francesco Vesco -. Bisognerebbe rinunciare ad alcuni parcheggi, ma non sono molti”. Proposta che il Comune si è detto disponibile a valutare e che potrebbe risolvere almeno in parte gli ingorghi tardo-pomeridiani e serali, offrendo una viabilità più agevole per raggiungere l’asse di via Rosselli-via Gobetti per chi esce dalla Sopraelevata.

L’altra richiesta avanzata dal Municipio è quella di rivedere il tracciato in viale Brigate Partigiane e viale Brigata Bisagno: una possibilità è quella di far passare bici e monopattini al centro della carreggiata, sfruttando i marciapiedi accanto alle aiuole spartitraffico. Altrimenti verrebbero cancellate le corsie riservate e sostituite con bike lane rosse (come quelle realizzate nelle altre strade della Foce), recuperando così una corsia per il traffico veicolare.