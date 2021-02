L’architetto Daniele Salvo è il nuovo coordinatore del Gruppo Giovani Riuniti di Genova

Genova. Daniele Salvo, architetto e insegnante, responsabile delle commissioni Giovani e Pari opportunità dell’Ordine degli architetti di Genova, è il nuovo coordinatore del GGR – Gruppo Giovani Riuniti di Genova.

Succede ad Alessio Maloni, del gruppo giovani imprenditori di Confesercenti.

Daniele Salvo, 32 anni, specializzato in pianificazione del territorio, collabora con studi e amministrazioni comunali alla redazione di piani urbanistici. Per l’Ordine, oltre a promuovere iniziative per favorire l’inserimento professionale dei giovani senza distinzioni di genere e di età, ha seguito l’implementazione di Genova 2050, la piattaforma informatica “aperta” per raccogliere i molti progetti legati ai nodi e ai vuoti urbani della città.

Membro del consiglio direttivo di Legambiente Liguria, contribuisce al dibattito pubblico sui temi della rigenerazione urbana, delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Il GGR – Gruppo Giovani Riuniti riunisce i rappresentanti giovani dell’associazionismo d’impresa, delle professioni e dell’impegno sociale, ma anche singole persone particolarmente meritevoli, uniti da uno scopo comune: favorire azioni congiunte per lo sviluppo di Genova. Il GGR punta infatti ad agevolare il progresso culturale, economico e sociale della città con la promozione di incontri e dibattiti, e fornendo stimoli e suggerimenti formulati dalle persone più giovani della città.

Il Coordinatore è il referente per l’attività dell’associazione e dura in carica un semestre.

Il GGR è composto da 20 associazioni e gruppi giovani (Aiga, Alce, Ance, Assagenti, CNA, Ascom-Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confitarma, Federmanager, Generazione Legacoop Liguria, Giovani Architetti, Giovani Consulenti del Lavoro, Giovani Medici, Gruppo Giovani Fondazione Labò, Giovani Unesco, Prospettiva Genova, Rotaract, Supernova, UGDCEC).