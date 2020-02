Treni, investimento persona a Novi: circolazione interrotta tra Genova e Torino

Genova. Disagi per chi si sposta in treno in questo lunedì mattina per un investimento persona avvenuto tra Novi e Frugarolo, in Piemonte.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa tra Novi Ligure e Alessandria, sulla linea Torino-Genova. Il treno interessato è il Regionale 2508. Sul posto stanno operando le forze dell’ordine.

Alcuni convogli hanno seguito l’itinerario alternativo via Tortona. Attivato il servizio sostitutivo con bus, Trenitalia sta garantendo l’assistenza ai viaggiatori con personale dedicato ad Alessandria, Novi e Tortona.