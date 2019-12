A fine anno si torna in pista. A Villa Gentile la 10000 di Natale

Con la fine del 2019 si torna anche alle competizioni in pista nel mondo del podismo. A Villa Gentile infatti dopo i lavori di ristrutturazione nello scorso fine settimana sono andati in scena i “10.000 di Natale” gestito dal comitato Fidal che ha visto una discreta presenza complessiva anche se le donne hanno mancato in molte all’appello: solo in 9 infatti sono scattate dal via.

Giornata comunque riuscita anche grazie al sole che ha baciato la riviera ligure. La vittoria maschile è andata a Michele Belluschi tesserato per l’Atletica Recanati che ha fermato il cronometro sul tempo di 31’37”09 precedendo la coppia della Cambiaso Risso formata da Ghebrehanna Savio (33’09”85 il suo tempo) e Valerio Brignone (33’56”34). Per le donne invece è sanremese la vincitrice ovvero Miriam Bazzicalupo della Foce Sanremo che ha surclassato la concorrenza in 40’02”64, mentre Benedetta Balostro dei Maratoneti Genovesi si è fermata sui 43’33”37 vincendo così la concorrenza di Giorgia Testa del Team Casa della Salute che ha provato ad insidiare l’argento, ma poi ha finito col doversi invece guardare da Silvia Bolognesi della Cambiaso Risso che ha chiuso con circa 5” di ritardo da lei.

Nella giornata si è svolta anche la 5000 riservata alle donne dove si è imposta nettamente Stefania Arpe dell’Atletica Levante col tempo di 20’17”58. Dietro di lei Maria Chiara Poli della Cambiaso Risso in 21’12”82 e Benedetta Dal Bianco della Trionfo Ligure che invece ha fissato il tempo sui 21’36”57.