Genova. Si svolgerà a partire dalle 11 il processo per direttissima a carico dei due manifestanti arrestati ieri per resistenza e lancio di oggetti pericolosi per gli scontri avvenuti ieri in piazza Corvetto nel corso della manifestazione antifascista contro il comizio di Casapound.

Fuori dal tribunale una trentina di persone attende l’esito dell’udienza: l’appuntamento è stato dato ieri sera a margine dell’assemblea informale tenutasi durante il presidio sotto la questura di Genova che chiedeva il rilascio dei manifestanti.

Dopo la manifestazione, infatti, almeno duecento persone hanno dato vita ad un corteo che ha raggiunto il centro decisionale della polizia genovese, dove erano in stato di fermo di due manifestanti. Il presidio ha bloccato Viale Brigate Partigiane per diverse ore. Poi la notizia del rilascio, con provvedimento cautelare, e il conseguente termine della manifestazione.