Scontri Corvetto, obbligo di firma per i manifestanti arrestati. “Ho fatto una cavolata, ho moglie e figli”

Genova. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma, ogni giorno, fino all’udienza fissata al prossimo 19 luglio, per i due genovesi di 51 e 32 anni arrestati ieri durante gli scontri con la polizia nel corso del comizio di Casapound in centro a Genova. Dentro a palazzo di giustizia una trentina di persone hanno portato il loro sostegno ai due arrestati, srotolando alla fine dell’udienza lo striscione di Genova antifascista.

I reati ipotizzati erano resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso derubricati in resistenza, in particolare per aver fatto cadere un agente. I due sono difesi dagli avvocati Laura Tartarini e Nicola Scodnik. Il giudice Massimo De Plano ha convalidato l’arresto disponendo tuttavia la scarcerazione con obblighi.

Nella serata di ieri il pm aveva concesso i domiciliari dopo una sorta di trattativa tra la Digos, la procura e i manifestanti che erano arrivati sotto la questura bloccando la strada per chiedere la liberazione dei compagni.

“Ho fatto una cavolata, ho moglie e figli a casa e lavoro” ha detto M.B., 51enne portuale. Il 32enne S.R., ha spiegato “di non aver opposto resistenza ma di essersi divincolato dopo che era finito sotto in gruppo di agenti”.