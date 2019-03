Rifiuti a rischio amianto a Cornigliano, chiusa al transito via Brighenti

Genova. Via Brighenti, nel quartiere di Cornigliano, è stata temporaneamente chiusa dalla polizia locale. Sul posto è in corso una bonifica da parte di Amiu per l’abbandono di alcuni rifiuti tra i quali si sospetta la possibile presenza di amianto.

Per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, e per consentire lo svolgimento delle operazioni e degli accertamenti, è stata quindi interdetta la circolazione veicolare.

Utilizzare viabilità alternativa.