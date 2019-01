L’alba della Superluna rossa: anche a Genova sveglie puntate prima delle 6

Genova. E’ in arrivo l’alba della Superluna rossa. L’eclissi totale di Luna comincia nella notte tra il 20 e 21 gennaio e raggiunge la totalità alle alle 6:12 del mattino.

I genovesi (e non solo loro) che vogliono godersi lo spettacolo dovranno puntare la sveglia presto ma sfidare il freddo vale comunque la pena perché la prossima occasione per osservare uno spettacolo simile sarà soltanto fra 20 anni.

L’eclissi del 21 gennaio non sarà visibile in tutte le sue fasi perché la Luna tramonterà prima della fine dell’eclissi parziale, ma tutta la fase di eclissi totale sarà ben visibile, meteo permettendo. E in Liguria le previsioni sono buone.

L’eclisse totale inizia alle 5:41 e termina alle 6:43. Il fenomeno si osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra e un cono d’ombra.

Quando la Luna si trova interamente all’interno del cono d’ombra, inizia la fase di eclisse totale: il disco lunare ha una luminosità molto più bassa e la frazione di luce solare che filtra attraverso l’atmosfera terrestre dà alla Luna una colorazione bruno-rossastra. Oltre ad essere rossa, la Luna apparirà un po’ più grande e luminosa del solito.