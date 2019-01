Antiqua, l’esposizione dell’antiquariato cresce. Tra esposizioni, mostre ed eventi

Genova. Una cinquantina di espositori, in aumento rispetto alla passata edizione, in arrivo per la maggior parte, il 55%, da fuori regione, principalmente dalla Lombardia, seguita dal Piemonte, che esporranno dipinti, a partire dal seicento, sculture, mobili pregiati, argenti e gioielli.

E poi due mostre collaterali, i tesori nascosti dei Musei Civici genovesi, e i costumi e le locandine del Teatro Carlo Felice. Sono questi i numeri di Antiqua, la rassegna dedicata all’arte che, dal 26 gennaio al 3 febbraio sarà aperta negli spazi dei Magazzini del Cotone di Genova. Si tratta del primo evento che unifica la società Porto Antico con la Fiera.

“Abbiamo portato questa edizione nel cuore della città – spiega Giorgio Mosci, Presidente della Porto Antico Spa – con il mondo dell’antiquariato. E chi è interessato a questi temi troverà questo evento più attraente”.