Arte è Donna? Conferenza domani ad Antiqua con l’esperto e critico d’arte Anselmo Villata

Genova. Ad Antiqua – in corso ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova -, nell’anno della presidenza internazionale dei Lions affidata all’islandese Gudrun Yngvadottir, i Lions Ge Sant’Agata A.V.B e GENOVA Alta Le Caravelle promuovono per domani, martedì 29 gennaio alle ore 18 nella Sala Marin al piano superiore, “Arte è donna?”. Insieme ad Anselmo Villata, esperto d’arte, manager culturale, critico, curatore, docente e giornalista autore di saggi sulla storia, la sociologia e l’analisi dell’arte sarà esplorato questo straordinario mondo visto dalle donne, siano esse stesse artiste, collezioniste, appassionate, comunque unite da obiettivi comuni, la garanzia per tutti di poter esprimere il proprio talento e la cura delle opere come patrimonio da preservare per le generazioni future.

Quarantasette gli espositori presenti e due le mostre collaterali allestite all’interno della rassegna, “Il Teatro viaggia nel tempo”, nel foyer Maestrale, con una selezione di preziosi costumi e locandine d’epoca a ripercorrere la storia del Carlo Felice e “I tesori nascosti dei Musei di Genova”, al piano superiore, sette pezzi di elevatissimo livello qualitativo, poco conosciuti dal grande pubblico, provenienti dalle collezioni dei Musei civici.

Antiqua è aperta tutti i giorni fino domenica 3 febbraio, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20, nel fine settimana dalle 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 12 Euro, ridotto 8 Euro. Il CIV Porto Antico Village propone pacchetti aperitivo/pranzo o cena e visita della mostra acquistabili su www.portoanticovillage.it.

Possono usufruire del biglietto ridotto, tra gli altri, i soci del Touring Club Italiano, i clienti di Feltrinelli titolari di Cartapiù e Multipiù e gli abbonati a “Vivere la casa in campagna”. Sconti reciproci per la mostra “Paganini Rockstar” in corso a Palazzo Ducale; gli abbonati del Teatro Carlo Felice e i possessori di biglietti della stagione 2018-2019 del Teatro possono acquistare il biglietto scontato per l’ingresso ad Antiqua, biglietto scontato per le rappresentazioni della Bella Addormentata o del Simon Boccanegra riservato ai possessori del biglietto o della tessera di Antiqua.