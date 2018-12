Cimolai: “Bucci ci ha detto che hanno vinto gli altri, non presenteremo ricorso”

Genova. La conferma che tutti aspettavano ha il sapore della notizia bruciata. Il gruppo Cimolai, tra quelli rimasti in lizza per la ricostruzione di ponte Morandi, ha emesso un comunicato stampa in cui annuncia il nome del vincitore, lo sfidante, ovvero la cordata Salini Impregilo con Fincantieri, e soprattutto annuncia che non metterà i bastoni fra le ruote a niente e nessuno.

Ecco la nota:

“La società Cimolai S.p.A. comunica di essere stata informata ieri dal Commissario Straordinario che i lavori per la ricostruzione del ponte sul Polcevera verranno affidati alla cordata Salini Impregilo – Fincantieri. La società Cimolai S.p.A., per puro spirito di servizio al Paese e per non ostacolare la ricostruzione tale da aprire al traffico l’infrastruttura entro natale 2019, non ha intenzione di presentare ricorso”.

Alle 17 si attende l’ufficializzazione dell’incarico da parte del sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione, con una conferenza stampa.