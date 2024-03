“C’è una fuga di gas nel palazzo”, ma la coppia di anziani smaschera la truffa

Genova. Ha provato a convincere una coppia di anziani coniugi a sborsare quasi 200 euro per installare un rilevatore di gas nell’appartamento a causa di una perdita registrata nel palazzo, ma è stato scoperto proprio dalle due vittime. E così il truffatore, un uomo di 43 anni, è stato segnalato e poi allontanato da Genova con un foglio di via.

L’uomo ha tentato il raggiro lunedì intorno all’ora di pranzo in un condominio di via San Fruttuoso. Ha citofonato agli anziani coniugi, si è presentato come tecnico del gas e ha detto di essere stato incaricato dall’amministratore di condominio di installare il rilevatore perché era stata individuata una perdita. Poi ha chiesto 199 euro per l’operazione. Marito e moglie, però, non sono caduti nel tranello, lo hanno allontanato e poi hanno chiamato la polizia.

Gli agenti intervenuti hanno rintracciato il sedicente tecnico nei pressi del portone di un palazzo vicino a quello da cui è partita la richiesta, trovandolo in possesso di tre apparecchi elettronici, un pos, un blocco di moduli di vendita e un martello con manico in legno. Dai nominativi indicati sui moduli di vendita i poliziotti hanno accertato che il 43enne era riuscito a mettere a segno una truffa ai danni di un’altra coppia residente nello stesso stabile e che ne aveva tentate almeno due.

Visti i numerosi precedenti penali emersi a suo carico, il questore ha emesso per lui un foglio di via obbligatorio e un divieto di titorno nella Provincia di Genova per tre anni.