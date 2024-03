Truffa anziana con la tecnica del finto incidente, minorenne bloccato in stazione con una pistola e la refurtiva

Sestri Levante. Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, questa volta da parte di due giovani, uno dei quali ancora minorenne.

La vittima è una donna di 85 anni, presa di mira con una tecnica ormai rodata, quella della telefonata per comunicare che un parente ha avuto un incidente. In questo caso, i truffatori si sono finti carabinieri e hanno detto all’anziana che la figlia aveva appena causato un grave sinistro stradale, ferendo una donna e un bambino.

L’uomo al telefono ha quindi chiesto del denaro per risarcire la donna e il bambino, così da evitare conseguenze più gravi alla figlia. La pensionata, impaurita, ha accettato e comunicato il suo indirizzo per consegnare il denaro. Alla sua porta si è quindi presentato un uomo che si è finto carabinieri in borghese e ha ritirato una borsa con monili in oro e preziosi per il valore di 5.000 euro circa.

Una volta verificato che la figlia non aveva causato alcun incidente stradale e capito di essere stata truffata, la donna ha chiamato il 112 e raccontato quanto era accaduto. Sono intervenuti i carabinieri di Sestri Levante, che grazie alla collaborazione con la polizia municipale hanno ricostruito gli spostamenti dei due truffatori fino alla stazione ferroviaria. Poche ore dopo uno dei due, un ragazzo minorenne originario di Napoli, grazie alle indicazioni fornite dal comando dell’arma veniva identificato e arrestato alla stazione di Firenze Santa Maria Novella dalla polizia ferroviaria. Addosso aveva una pistola e i gioielli rubati all’anziana.