Truffa del finto incidente: anziana consegna denaro e gioielli pensando di aiutare il figlio

Genova. Ancora una truffa ai danni di persone anziane in città, i legami familiari nuovamente sfruttati per colpire i più vulnerabili. Questa volta la vittima è una donna di 78 anni residente in zona Dinegro, che martedì pomeriggio, allarmata da una telefonata in cui si è sentita dire che il figlio aveva avuto un incidente, ha consegnato i gioielli e i contanti che aveva in casa a una sconosciuta.

Il modus operandi dei truffatori è quindi uno di quelli usati più di frequente: qualcuno ha telefonato a casa della donna e le ha riferito, appunto, che il figlio aveva avuto un incidente in auto e che era necessario dargli dei soldi per evitargli la prigione. La vittima, nel panico, ha accettato di consegnare ciò che aveva alla persona che si sarebbe presentata alla sua porta.

Poco prima delle 16 una donna ha suonato al campanello della 78enne e le ha detto di essere arrivata per ritirare i soldi. L’anziana le ha consegnato un sacchetto che conteneva alcuni anelli, tre collane d’oro e 160 euro in contanti, bottino del valore da quantificare ma di fatto tutto ciò che di valore aveva a casa. La truffatrice è quindi scappata a piedi.

Quando la 78enne ha capito di essere stata ingannata ha deciso di chiamare la polizia, ma all’arrivo degli agenti delle volanti e della squadra mobile non c’era ormai più traccia della truffatrice. Le indagini sono state avviate.