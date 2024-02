Un numero verde e un vademecum con i “nuovi” raggiri: Comune e Polizia Locale contro le truffe agli anziani

Genova. Circa 30.000 libretti contenenti un “vademecum” per difendersi distribuiti gratuitamente in edicola, nei distretti e nei municipi, un numero verde gestito da agenti di polizia locale in congedo e manifesti e cartelli informativi sugli autobus e in giro per la città. Parte oggi la campagna informativa del Comune di Genova contro le truffe agli anziani, iniziativa finanziata con i fondi del Ministero dell’Interno e condotta in collaborazione con la polizia locale.

“Il tema è molto sentito e molto delicato – spiega l’assessore comunale alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, Sergio Gambino – Questo fenomeno è in continua evoluzione, sia per le tipologie di truffe sia per quanto riguarda i numeri, ed è importante sensibilizzare e informare la fascia d’età interessata, quella degli anziani, per aiutarli a difendersi dal pericolo di furti e raggiri”. La nuova campagna ha come testimonial due pensionati che hanno posato con divise da agenti della polizia locale e lo slogan “Rischio truffe? Fatti trovare pronto”, un modo per sottolineare l’importanza di conoscere e riconoscere gli espedienti usati dai truffatori e in questo modo proteggersi.

Dalle chiamate di finti parenti agli sms o le email con cui si punta a carpire dati sensibili con la scusa di pacchi o conti correnti bloccati passando per telefonate che “strappano” consensi per sottoscrivere contratti capestro, i modi in cui i truffatori provano a raggirare gli anziani sono sempre più numerosi e “creativi”, e sfruttano soprattutto la tecnologia. Ed è anche per questo che la campagna pone particolare attenzione alle truffe online, e che invita a non avere timore né vergogna di denunciare o anche soltanto di segnalare qualcosa di sospetto.

Al numero verde gestito dalla Società di Mutuo Soccorso della Polizia Locale (800 394 839) risponderanno 24 ore su 24 agenti in congedo o, in alternativa, direttamente la centrale operativa del Corpo, così da fornire a chi telefona tutte le informazioni e i consigli necessari in situazioni potenzialmente sospette. A questo si aggiunge ovviamente il 112, il numero unico d’emergenza. E a partire dal 28 febbraio sarà à possibile ritirare la guida informativa in tutte le edicole del Comune di Genova, nei Municipi e nei distretti della Polizia Locale, o di scaricarla online dal sito del Comune di Genova – smart.comune.genova.it/campagna-antitruffa.

“I nostri operatori sono formati per affrontare ogni problematica, dal contrasto allo spaccio degli stupefacenti, alla tutela della sicurezza urbana: tra le particolari competenze della Polizia Locale, assume un ruolo particolare la lotta alle truffe – spiega il comandante della Polizia locale di Genova Gianluca Giurato – Si tratta di un impegno costante che vede protagoniste sia le nostre pattuglie sul territorio che operatori altamente specializzati in reati informatici e raggiri assicurativi. La Polizia Locale di Genova è al vostro fianco nella lotta alle truffe, nemico subdolo che mina la fiducia e la sicurezza delle nostre famiglie. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti voi, offrendovi supporto, informazioni e strumenti per difendervi dalle truffe che purtroppo sono sempre più diffuse e sofisticate”.

“Nel caso foste rimasti vittime di una truffa, non vergognatevi – è l’appello di Gambino – Abbiate il coraggio di denunciare, perché può capitare a tutti, anzi, si tratta di un fenomeno in crescita anche tra i più giovani ma di cui si parla ancora troppo poco per paura del giudizio. Ma è proprio nell’ombra che questi fenomeni prendono sempre più campo: e noi abbiamo bisogno anche della vostra voce, forte e chiara, per fare sempre più luce. Dobbiamo farci trovare pronti, perché è solo insieme che possiamo fare la differenza”.