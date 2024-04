Truffa finisce in violenza a Rapallo: anziano preso a calci

Rapallo. Truffa finita nella violenza a Rapallo, dove un uomo di 84 anni è stato preso a calci da un uomo che si è finto avvocato e gli ha chiesto soldi per evitare che il figlio, coinvolto in un incidente mai avvenuto, finisse in carcere.

Il modus operandi del truffatore, che ha agito con un complice, è di quelli ormai rodati: uno dei due ha contattato la vittima telefonicamente spacciandosi per un carabiniere, gli ha comunicato che il figlio aveva causato un incidente con feriti e gli ha poi passato “l’avvocato”, che ha sostenuto di avere bisogno di denaro per evitargli il carcere.

Uno dei due si è quindi presentato alla porta della vittima e si è fatto consegnare 4.000 euro, cercando poi di allontanarsi subito. Quando l’anziano ha tentato di trattenerlo, gli ha sferrato un calcio ed è scappato a bordo di una macchina.

L’uomo a quel punto ha chiamato il 112 e ha raccontato quanto era accaduto. I carabinieri della stazione di Rapallo hanno immediatamente avviato le indagini e sono riusciti a rintracciare i truffatori in un paese vicino, ancora a bordo dell’auto usata per scappare. Oltre al denaro sottratto all’anziano i militari hanno trovato anche gioielli appartenenti a una 83enne che tre giorni prima aveva subito una truffa con le stesse modalità modus operandi. I due, identificati in due italiani di 22 e 26 anni, sono stati arrestati e trasferiti in carcere.