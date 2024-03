Startappe, nel chiosco di piazza Petrella la nuova officina della cura di Certosa

Genova. Il chiosco di piazza Petrella a Certosa rinasce come officina della Cura del progetto StartTappe. Attraverso un bando della direzione Commercio del Comune di Genova, il manufatto è stato assegnato ad Agorà soc.coop. sociale per renderlo hub operativo delle squadre di manutenzione, composte da 2 capisquadra che coordinano dalle 4 alle 8 persone coinvolte in percorsi di inclusione socio-lavorativa impegnate in interventi di piccola manutenzione dei quartieri cittadini, pulizia integrativa e cogestione di spazi e beni pubblici.

«Stiamo facendo come settore Commercio un’attenta revisione di tutti i chioschi in disuso da tempo su suolo pubblico tra cui questo – dichiara l’assessore al Commercio Paola Bordilli – Destinare il locale, ormai dismesso da tempo, ad attività sociali finalizzate alla cura del territorio rappresenta un’efficace soluzione per mantenere vivo il chiosco, metterlo a disposizione dei quartieri limitrofi e nel contempo evitare che venga utilizzato in modo improprio, prevenendo fenomeni di degrado e valorizzandolo con nuove funzioni di servizi per la cittadinanza e per i commercianti. Piazza Petrella diventerà un punto strategico per la Valpolcevera e per la vicina Sampierdarena». «Nel chiosco di piazza Petrella – spiega l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – saranno ospitate le attività dell’officina della cura che oggi si svolgono nella casa di quartiere di Certosa, liberando spazi preziosi per gli altri servizi gratuiti che con successo stanno offrendo risposte molto apprezzate dagli abitanti di Certosa. Il progetto StartTappe è partito dal centro storico nell’ambito del Piano Caruggi e sta avendo un ottimo riscontro anche a Certosa, un modello che vogliamo esportare in tutto il territorio perché sta riscuotendo risultati importanti sia in termini numerici sia per la capacità di intercettare i reali bisogni del territorio, offrendo risposte concrete ai cittadini: dai servizi connessi alla mobilità sostenibile all’inclusione sociale di persone che si trovano in difficoltà e che trovano un’opportunità di reinserimento lavorativo nella comunità».

Nell’officina della Cura sono offerti anche servizi di: deposito bagagli, bike park diurni, aiuto per piccoli trasporti, ritiro e consegna pacchi, manutenzioni leggere, servizi per turisti e piccole realtà ricettive locali, informazioni sul territorio. «Oltre al presidio locale e all’offerta servizi per il territorio – spiega Manuel Sericano, coordinatore della rete progettuale di StartTappe – le Officine creano occasioni di inclusione sociale e lavorativa, garantendo un percorso continuativo e concreto alle persone interessate e un affiancamento dell’esperienza. Attraverso percorsi di cittadinanza attiva e presa in carico del bene comune, le persone impiegate possano intraprendere percorsi di crescita e consapevolezza su potenzialità, attitudini e ruolo sociale».

Il Progetto StartTappe è un’iniziativa per lo sviluppo di una rete territoriale finalizzata alla promozione e all’implementazione di progetti di inclusione sociale per giovani e adulti in difficoltà, attraverso attività di formazione, avvio al lavoro, e start up di imprese sociali; è un Patto di Sussidiarietà nato nell’ambito del Piano Integrato Caruggi del Comune di Genova, che ha preso avvio a giugno 2022 per la rigenerazione urbana. È un esempio di co-progettazione tra ente pubblico (Comune di Genova) e una rete del terzo settore, composta da: Coop. Agorà, Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro, Coop. Il laboratorio, Coop. Proges, Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Social Hub Genova, Consorzio Omnia, coop. la Comunità, Coop. CFLC, Coop. Gente di Mare, Coop il Cesto, Ass.ne Afet Aquilone, Ass.ne Cineguida, Coop CoSerCo, Coop il Rastrello, Coop la Cruna, Coop Villa Perla Service, Coop Solidarietà & Lavoro, Coop Il Quadrifoglio.