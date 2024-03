Sale a bordo, insulta autista e passeggeri e prende a calci il cruscotto: panico sul bus

Genova. Momenti di panico venerdì pomeriggio su un autobus della linea 822 provinciale che stava coprendo il tragitto Savignone-Busalla.

Un uomo è infatti salito a bordo del mezzo e ha iniziato a dare in escandescenze, inveendo contro i passeggeri e l’autista e sferrando calci ai sedili e al cruscotto. Non è chiaro che cosa abbia scatenato la violenza, ma alla conducente non è rimasto altro da fare che fermare la corsa e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento per autista e passeggeri è stato grande e i danni al mezzo ingenti.

Un episodio che ha seguito di poche ore un’altra situazione simile: sempre venerdì, ma in mattinata, un uomo è salito a bordo di un mezzo della linea Pontedecimo-Busalla e ha iniziato a insultare l’autista perché “non lo avrebbe visto”. Anche in questo caso sono state avvisate le forze dell’ordine, e sul posto sono intervenuti i carabinieri.

“Non si può andare a lavorare e rischiare quotidianamente la vita – sottolinea Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna – Servono pene certe e severe”.