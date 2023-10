Vandali sull’autobus Amt, spaccano il vetro e fuggono: il video girato dal sindacalista

Genova. Un autobus Amt della linea 1, nel ponente di Genova, ha dovuto interrompere la sua corsa lasciando a piedi i passeggeri nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre.

Un sindacalista della Cub ha registrato un video con il suo smartphone e riprende lo stato in cui versa il mezzo pubblico dopo il gesto vandalico di alcuni giovani che, racconta, si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, 20 minuti dopo.

La serata sui bus del ponente è stata appunto oggetto di un monitoraggio da parte del sindacato di base Cub Autotrasporto, sigla che non ha firmato il recente accordo sulla sicurezza tra Amt e i sindacati Faisa, Cigl, Uil e Cisl.

Le situazioni più critiche proprio sull’autobus della linea 1 che viene utilizzato in gran parte da giovani usciti dalle discoteche o dai locali per rientrare a casa.

“Chiediamo che il venerdì e sabato ci sia una corsa ogni 12 minuti in modo che il carico sia distribuito meglio – dice Luca Arduini del Cub – ribadiamo con forza che gli autisti non possono lavorare in queste condizioni, nel ponente cittadino lavorare sui serali ha un fattore di rischio molto alto in special modo sulla linea 1 che è una bomba pronta ad esplodere”.