Assi di forza, in autunno via ai lavori per il park di Staglieno. “A fine anno pronta la linea Prato-Foce”

Genova. Inizieranno in autunno i lavori per costruire il nuovo parcheggio di interscambio da 450 posti auto dove oggi sorge la vecchia rimessa Amt di via Bobbio, all’uscita di Genova Est, compresa nel progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico. Lo ha detto l’assessore alla Mobilità Matteo Campora durante la commissione consiliare a Tursi che ha dato il primo via libera agli espropri per le case di Staglieno che dovranno essere demolite alle spalle dell’edificio. Nel frattempo entreranno nel vivo a maggio i cantieri stradali per la realizzazione delle linee elettrificate e proprio quella della Valbisagno dovrebbe essere completata per prima.

“Dobbiamo procedere con una certa velocità, i tempi sono dettati dal Pnrr“, ricorda l’assessore. Dei 471 milioni di euro accordati in un primo tempo dal ministero dei Trasporti, infatti, oltre 177 milioni sono coperti dal recovery plan, che impone di ultimare tutti gli interventi entro il 2026. Sulla tabella di marcia c’è già un certo ritardo visto che il cronoprogramma prevedeva di partire a settembre 2023 per finire in poco meno di tre anni. Il lotto delle rimesse (compresa Gavette) era stato aggiudicato già a inizio 2022 al raggruppamento di imprese formato da Arco, Cosedil e Gemmo per un valore di 58 milioni.

Nel frattempo, dopo le proteste dei residenti, il progetto è stato modificato e ridimensionato. Il nuovo edificio ospiterà al piano terra una officina per gli autobus (non più una rimessa) con 16 stalli attrezzati per le attività di manutenzione “in modo che possano essere svolte internamente da Amt rivolgendoci il meno possibile a service esterni”, spiega Campora. Il primo e il secondo piano, quest’ultimo scoperto, fungeranno da parcheggio di interscambio. Sparisce così il terzo piano, che preoccupava gli abitanti in termini di ingombro visivo.

I 450 posti auto (in origine dovevano essere 641), collocati strategicamente all’uscita autostradale di Genova Est, saranno al servizio dell’asse di forza della Valbisagno (Prato-Foce), ma in prospettiva anche dello Skymetro, che dovrebbe avere una stazione in piazzale Parenzo e che disporrà solo di una cinquantina di stalli sulla sponda sinistra. Ma non solo: “Il Municipio ci ha chiesto di verificare la possibilità di destinare una quota di parcheggi ai residenti, ci sono margini in questo senso – annuncia Campora -. Valuteremo in che termini farlo, è possibile che una parte venga data in gestione a Genova Parcheggi, dovremo approfondire questo aspetto perché è previsto un accesso unico”.

La delibera per l’apposizione del vincolo preordinato agli espropri sarà approvata nella prossima seduta del consiglio comunale. A sparire saranno cinque palazzi di via Vecchia, la stretta strada che oggi lambisce il retro del deposito Amt. La cifra da versare ai proprietari ammonta a quasi 4,4 milioni di euro nel complesso, compresi gli indennizzi Pris pari a 52mila euro per ciascuna unità abitativa. In tutto saranno 29 gli alloggi da sgomberare nei prossimi mesi, più tre magazzini e un bar. Le spese notarili e le imposte saranno a carico del Comune.

“Siamo andati a periziare casa per casa, tenendo conto anche delle ristrutturazioni e degli investimenti fatti dai proprietari – sottolinea Campora -. Abbiamo una certa fretta anche perché molti proprietari hanno individuato altre case in cui trasferirsi e aspettano i versamenti degli acconti per comprare altri appartamenti. Dalla liquidazione delle somme gli inquilini avranno sei mesi per liberare gli immobili, ma noi puntiamo a ridurre i tempi”.

Da parte dei residenti non dovrebbero esserci più resistenze. “Se gli importi sono congrui accettiamo – spiega Raffaella Capponi, presidente del comitato di via Vecchia e dintorni -. Non vogliamo stare qui durante i lavori e rischiare che ci crollino i pavimenti sotto i piedi. Sono stabili di fine Ottocento, non resisterebbero alle sollecitazioni”. Allo studio anche ulteriori indennità Pris per le interferenze che dovranno subire altre abitazioni vicino al cantiere.

Intanto si avvicina l’apertura dei cantieri più impattanti, mentre il tempo stringe sempre di più. “I lavori – continua Campora – sono già iniziati dalle sottostazioni di Prato e Sampierdarena, a breve partiremo anche con gli assi Centro e Levante. A marzo avremo il quadro completo dei cantieri, l’obiettivo è avere lotti funzionali e procedere in parallelo”. La linea Prato-Foce dovrebbe risultare la più semplice da realizzare: su questo percorso non ci saranno filobus ma bus elettrici con tecnologia flash charging e gli unici punti di ricarica sono previsti ai due capolinea e in via Piacenza. “Contiamo di completarla tra fine anno e i primi mesi del 2025“, assicura l’assessore. Le opere stradali saranno ridotte al minimo indispensabile, visto che ad oggi parrebbero esclusi i pesanti interventi sulla viabilità di San Gottardo e Molassana per garantire una quota maggiore di corsie protette.

Per quanto riguarda le rimesse destinate ai nuovi mezzi elettrici, scartata dal mazzo anche via Bobbio rimangono solo Gavette e l’ex Guglielmetti. Sulla prima i lavori sono in corso dalla fine del 2023, mentre la seconda è in corso di acquisizione da parte di Amt per un valore di quasi 10 milioni di euro. I 130 mezzi da 18 metri ordinati dall’azienda dovranno essere distribuiti tra questi due spazi, dato che è tramontata l’idea di costruire un deposito nel Levante.