Rimessa-park di Staglieno, Bruzzone (RossoVerdi): “Comune avvia gli espropri senza aver illustrato il progetto in commissione”

Genova. Torna ad infiammarsi il dibattito sulla nuova rimessa di Staglieno, opera considerata necessaria per la “rivoluzione” dei quattro assi di forza fortemente voluta dalla giunta Bucci, ma altrettanto fortemente avversata dai comitati di residenti della zona.

Secondo il capogruppo della Lista RossoVerde “Siamo all’ennesima dimostrazione di come questa Giunta non sia in grado di gestire al meglio i progetti impattanti per la città – scrive in una nota a margine della commissione dedicata – come si fa a chiedere al Consiglio di votare degli espropri senza aver prima presentato il progetto nell’apposita Commissione? Eppure la nostra richiesta è di settembre 2023”.

“Il progetto della rimessa di Staglieno interessa ed interferisce su due aspetti fondamentali per la Valbisagno ossia i 4 assi e lo Skymetro, ma l’amministrazione non ha nessuna strategia e idea su come coordinare al meglio le opere – aggiunge – Nel merito quindi arriva la richiesta di espropri, accettati più per stanchezza che per convinzione dal territorio (e questa scelta la vogliamo rispettare in toto) senza aver presentato il progetto, senza aspetti certi sui danni da cantiere, né la minima idea di riqualificazione di quella porzione di territorio”