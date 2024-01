Un’esplosione nella sala macchine, così è morto il 29enne secondo ufficiale del cargo Torc: indaga la Procura di Genova

Genova. Sarebbe stata l’esplosione di una caldaia all’interno della sala macchine a provocare la morte di un ufficiale di 29 anni . Si chiamava Mehmet Altas.

L’incidente si è verificato l’8 gennaio (e non questa mattina come erroneamente appreso in precedenza, ndr), ma la salma del giovane si trova ancora a bordo in attesa di essere sbarcata nel porto di Genova che era il posto di destinazione. E’ successo a bordo del cargo Torc, battente bandiera maltese e partito da Catania.

La notizia era stata diffusa dalla stessa compagnia di navigazione, la Besiktas Shipping. “Un’esplosione di caldaia si è verificata sulla nave Torc durante la navigazione dal porto di Agio Theodoroi in Grecia al porto di Genova in Italia il 08.01.2024, intorno alle 14:05 lt”. Atlas, rimasto “gravemente ferito” sarebbe morto poco dopo. Il volo di soccorso a quel punto è stato “annullato dalle autorità italiane e alla nostra nave è stato ordinato di proseguire verso il porto di Genova, in Italia”.

La Procura di Genova nel frattempo ha aperto un’inchiesta. La motonave “Torc” è attesa in ingresso nel porto di Genova domattina, alle ore 06.30 e verrà ormeggiata alla banchina olii minerali.

Dopo l’intervento del medico legale e della polizia mortuaria, i militari della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Genova, coordinati dalla Procura della Repubblica, dovranno svolgere gli accertamenti volti alla ricostruzione di quanto accaduto, riferendo all’autorità Giudiziaria. Sul corpo del 29enne sarà disposta l’autopsia.

Verranno effettuati contestualmente ulteriori controlli di sicurezza della navigazione da parte dei militari del Nucleo Port State Control della Capitaneria di porto genovese, allo scopo di verificare le condizioni di sicurezza della nave.

